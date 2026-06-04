Sheinbaum convierte carta de AMLO en defensa de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum convirtió la carta enviada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump en una defensa abierta de Morena ante lo que calificó como una ofensiva para vincular al movimiento con el crimen organizado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria retomó los argumentos planteados por López Obrador y sostuvo que las acusaciones surgidas desde Estados Unidos forman parte de una estrategia política para debilitar a la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2027.

La presidenta afirmó que el tema rebasa los casos particulares de funcionarios señalados y se ha convertido en una disputa sobre soberanía nacional.

"¿Quién pone y quién quita autoridades en México?"

Cuestionó al insistir en que las instituciones mexicanas deben ser las encargadas de investigar y sancionar cualquier conducta ilegal.

Sheinbaum cierra filas con López Obrador

Lejos de marcar distancia, Sheinbaum respaldó íntegramente la carta difundida por López Obrador, quien acusó a sectores de Estados Unidos de intentar debilitar a Morena y fortalecer a la oposición mexicana.

La mandataria aseguró que existe una campaña política y mediática para instalar la narrativa de que Morena mantiene vínculos con organizaciones criminales. Consideró que esa estrategia busca erosionar el respaldo popular del movimiento y afectar al gobierno federal.

También rechazó los señalamientos dirigidos contra el expresidente y afirmó que durante su administración fueron detenidos cientos de integrantes y líderes de grupos criminales, lo que, a su juicio, contradice las acusaciones de colusión.

El debate se traslada a la soberanía

Sheinbaum insistió en que cualquier denuncia contra funcionarios mexicanos debe sustentarse en pruebas y resolverse dentro del marco legal nacional. Recordó que la Fiscalía General de la República ya abrió investigaciones relacionadas con algunos de los casos mencionados públicamente.

La presidenta advirtió que aceptar sin cuestionamientos las acusaciones provenientes del extranjero sentaría un precedente que podría permitir a gobiernos o agencias de otros países influir en la vida política mexicana.

El mensaje también representó una respuesta directa a la oposición, que ha utilizado los señalamientos provenientes de Estados Unidos para cuestionar a Morena. Sheinbaum sostuvo que la discusión no debe centrarse en intereses partidistas, sino en la defensa de la capacidad del país para resolver sus propios asuntos.