Candidaturas por género en Chihuahua corren el riesgo de estar sesgadas, advierte Sheinbaum

La disputa por la sucesión en Chihuahua llegó este martes a la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, quien rechazó la posibilidad de imponer reglas locales que obliguen a los partidos políticos a postular exclusivamente a una mujer para la gubernatura.

La presidenta fue consultada sobre una iniciativa promovida por el PAN en Chihuahua que, según sus críticos, limitaría las opciones de Morena en la contienda estatal al establecer criterios de paridad que favorecerían determinados perfiles políticos.

Sheinbaum dejó claro que no comparte ese planteamiento. Aclaró que su postura no implica un rechazo a la participación de las mujeres en cargos de elección popular. Por el contrario, recordó que la paridad ha sido una de las principales banderas de su movimiento.

La mandataria sostuvo que la legislación nacional obliga a los partidos a distribuir candidaturas de manera equilibrada y evita que las mujeres sean enviadas únicamente a estados o municipios donde tienen menores posibilidades de triunfo.

El problema, advirtió, surge cuando una reforma local parece diseñada para influir en una contienda específica. "Si se hace en una entidad de la República, pues entonces a veces tiene nombre y apellido", afirmó.

Detalles de la propuesta del PAN y su impacto en la contienda electoral

La presidenta señaló que la última palabra corresponderá a las autoridades electorales. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral deberán pronunciarse si la discusión avanza y genera controversias jurídicas.

El PAN presentó una propuesta de reforma electoral para obligar a los partidos a considerar la paridad de género total en candidaturas, incluyendo la elección de gubernatura — cargo que hoy no tiene ese requisito en la legislación de Chihuahua.

La iniciativa contempla que los partidos postulen para la gubernatura a una persona del género contrario al de su candidatura anterior.

Al aprobarla, le dejarían vía libre al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, pues su anterior candidatura es la actual mandataria María Eugenia Campos. Si de último momento deciden aprovechar su mayoría calificada para pavimentar el camino, es porque suponen que su candidata obtendría menos votos que el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar.

Las fracciones tienen fecha fatal: deben aprobar la reforma antes de que termine junio, 90 días antes del inicio del Proceso Electoral 2026-2027, marcado para el 1 de octubre. Al cierre del lunes, el Secretario General de Gobierno de Chihuahua informó que los trabajos todavía no han concluido y no existe un documento definitivo.