Sheinbaum critica las consignas "Familia, Patria y Libertad" del PAN

Las consignas "Familia, Patria y Libertad", adoptadas por el PAN para su proceso interno de organización territorial, fueron criticadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que Acción Nacional no tiene autoridad para apropiarse de esos conceptos, que forman parte del discurso de la derecha internacional.

¿Qué críticas hizo Claudia Sheinbaum al PAN por sus consignas?

La mandataria respondió a la estrategia con la que el PAN promueve a sus coordinadores de los llamados comités en defensa de la familia, la patria y la libertad. Consideró que esos tres ejes no corresponden a la trayectoria histórica de ese instituto político.

Sobre la familia, Sheinbaum aseguró que el humanismo mexicano ha defendido ese núcleo social y sus valores como una de las fortalezas del país. Argumentó que esa cohesión explica, entre otros factores, que México no enfrente los niveles de consumo de drogas registrados en Estados Unidos.

¡Por un México seguro, próspero y con futuro para las familias!



Con #SolucionesParaMéxico construimos una alternativa de nación con más oportunidades y cambios positivos para las personas.#PatriaFamiliaYLibertad pic.twitter.com/8vwxeg6zyb — Acción Nacional (@AccionNacional) June 27, 2026

En cuanto a la patria, acusó a dirigentes panistas de desacreditar a México fuera del país y de impulsar posiciones favorables a la intervención estadounidense para combatir al crimen organizado. También recordó que el PAN surgió en oposición a la expropiación petrolera decretada por el expresidente Lázaro Cárdenas.

Respecto a la libertad, afirmó que la derecha la reduce a una lógica de mercado y consumo, mientras su gobierno la asocia con el acceso a derechos, el bienestar y la inclusión social.

Sheinbaum sostuvo que las tres consignas retoman estrategias utilizadas por movimientos de derecha en América Latina y Europa. A su juicio, esos conceptos tienen mayor vínculo con el humanismo mexicano que con la historia política de Acción Nacional.

Acciones y propuestas panistas cuestionadas por la mandataria

Afirmó que las propuestas panistas buscan regresar al modelo neoliberal y recuperar políticas que, según su gobierno, favorecieron la corrupción y los privilegios.

La mandataria respondió a planteamientos como vender la refinería de Dos Bocas, restablecer el Seguro Popular, crear cinco nuevos organismos autónomos, construir una megacárcel, eliminar el IMSS-Bienestar y revertir la elección por voto popular de jueces y ministros.

Sheinbaum sostuvo que esas propuestas representan un retorno al pasado. Defendió el IMSS-Bienestar como el sistema que hoy brinda atención médica en 24 entidades federativas y rechazó sustituirlo por un nuevo Seguro Popular.

También criticó la propuesta de vender la refinería Olmeca, en Dos Bocas. Argumentó que esa instalación fortalece la autosuficiencia energética al reducir la importación de gasolinas y recordó que las privatizaciones de décadas anteriores concentraron riqueza en un reducido grupo de empresarios.

La presidenta concluyó que el debate confirma la existencia de dos proyectos de nación claramente diferenciados: uno que, desde su perspectiva, busca restaurar el modelo neoliberal y otro que apuesta por profundizar la transformación iniciada en los últimos años.