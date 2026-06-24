Periodistas cantan Las Mañanitas a Sheinbaum por su cumpleaños 64

La conferencia matutina de Palacio Nacional arrancó entre aplausos y felicitaciones para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien cumplió 64 años y fue recibida por periodistas con una interpretación de Las Mañanitas antes del inicio de la sesión informativa.

La escena rompió por unos minutos la rutina habitual de la llamada Mañanera del Pueblo. Integrantes de los medios de comunicación acreditados en la cobertura diaria se unieron al canto mientras la presidenta agradecía las muestras de afecto.

De acuerdo con la transmisión desde Palacio Nacional, Sheinbaum escuchó las felicitaciones con una sonrisa y respondió con un breve agradecimiento a los asistentes.

Mañanitas a Claudia Sheinbaum

La celebración ocurrió antes de que comenzara la agenda informativa de la conferencia, uno de los principales espacios de comunicación del gobierno federal.

Durante el intercambio inicial con los reporteros, la mandataria comentó que habría pastel, lo que provocó nuevas expresiones de ánimo entre quienes se encontraban en el recinto.

CUMPLEAÑOS.

La mandataria cumple 64 años este 24 de junio. Foto: Cuartoscuro.

El gesto ocurre en un momento en que la presidenta mantiene una intensa agenda pública marcada por la organización del Mundial de Futbol 2026, las negociaciones con distintos sectores sociales y la implementación de proyectos prioritarios de su administración.

Aunque la conferencia continuó con normalidad tras la felicitación colectiva, el inicio quedó marcado por una escena poco frecuente en Palacio Nacional, donde periodistas y presidenta compartieron unos minutos de celebración antes de retomar la agenda política del día.

El festejo siguió

Los asuntos de gobierno quedaron por unos minutos en segundo plano este miércoles en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró su cumpleaños número 64 entre serenatas, pastel y felicitaciones de simpatizantes y periodistas.

La celebración comenzó desde la madrugada, cuando un grupo de seguidores se congregó en las inmediaciones de Palacio Nacional para llevar mariachi y entonar Las Mañanitas. Con pancartas de apoyo y música tradicional, los asistentes esperaron la llegada de la mandataria para expresarle sus felicitaciones.



Durante la celebración sonó la canción When I'm Sixty-Four de The Beatles. Foto: Captura de pantalla

Horas después, al arrancar la conferencia matutina, reporteros de la fuente presidencial sorprendieron a Sheinbaum con una nueva interpretación de Las Mañanitas. La presidenta agradeció el gesto y adelantó que compartiría pastel al concluir la jornada informativa.

La conferencia transcurrió con normalidad entre anuncios y respuestas a la prensa. Sin embargo, el cumpleaños de la mandataria apareció de manera recurrente en el ambiente de la sala, donde las felicitaciones continuaron durante distintos momentos de la mañana.

Pastel al cierre de la conferencia

La celebración alcanzó su punto culminante al finalizar la Mañanera del Pueblo. Frente a dos grandes pasteles instalados en el salón, Sheinbaum partió el pastel de cumpleaños acompañada por reporteros que cubren diariamente las actividades presidenciales.

Las imágenes difundidas desde Palacio Nacional muestran a la presidenta sonriente junto a los pasteles decorados para la ocasión, mientras compartía el momento con integrantes de los medios de comunicación.

Un guiño de The Beatles

El festejo incluyó un detalle musical ligado directamente a la edad de la mandataria. Durante la celebración sonó la canción When I'm Sixty-Four de The Beatles, una de las composiciones más conocidas del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

La elección no fue casual. La letra de la canción gira alrededor de la pregunta sobre cómo será la vida al cumplir 64 años, la misma edad que alcanzó este miércoles la presidenta de México.

Entre mariachi, pastel y una referencia a la banda de Liverpool, la jornada dejó una imagen poco habitual en Palacio Nacional: una celebración que acompañó el cierre de la conferencia presidencial más vista del país.