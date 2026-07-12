Sheinbaum defiende becas universales y amplía apoyos educativos en Zacatecas

Las becas para estudiantes no deben depender del promedio escolar, sino garantizar que todas las niñas, niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades para estudiar, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al anunciar nuevos apoyos educativos en Zacatecas.

Durante una gira por la entidad, la mandataria sostuvo que condicionar las becas a las calificaciones resulta injusto porque el desempeño académico también está influido por factores económicos, familiares y sociales. Recordó que un estudiante que enfrenta carencias alimentarias o problemas en casa no compite en igualdad de condiciones con quien cuenta con mayores recursos.

Como parte de esa estrategia, anunció que en agosto todos los alumnos de primaria pública en Zacatecas recibirán un depósito de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Nuevos apoyos y programas en Zacatecas

Sheinbaum explicó que el apoyo busca aliviar uno de los principales gastos que enfrentan las familias al inicio del ciclo escolar. Añadió que los estudiantes de secundaria seguirán recibiendo la beca Rita Cetina de manera bimestral y que los alumnos de preparatoria pública continuarán con la beca Benito Juárez.

Becas para el Bienestar. Zacatecas, Zacatecas https://t.co/MCWn7QG7uV — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 12, 2026

La presidenta también presentó la beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes de universidades públicas de Zacatecas. El programa otorgará un apoyo bimestral para transporte y comenzará con asambleas informativas en septiembre. Precisó que el financiamiento será compartido entre los gobiernos federal y estatal.

Al explicar la política de becas universales, Sheinbaum recordó que fue profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México durante casi dos décadas y señaló que las calificaciones no reflejan por sí solas el potencial de un estudiante.

Apoyo al esfuerzo académico

A su juicio, el objetivo es que todos lleguen a la escuela con condiciones similares para aprender y que el esfuerzo académico no esté limitado por la situación económica de sus familias.

La mandataria también reivindicó la educación pública y rechazó la idea de que la enseñanza privada ofrezca una formación superior. Atribuyó la calidad del sistema educativo al trabajo de las maestras y los maestros, además de los programas federales que destinan recursos al mantenimiento de los planteles.

Entre los proyectos anunciados figuran la ampliación de espacios de educación media superior para generar nuevos lugares en preparatoria, así como la construcción de una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas.

Sheinbaum sostuvo que la inversión en educación representa la mejor herramienta para ampliar oportunidades y resumió la estrategia de su gobierno con una consigna: "educación, educación, educación y más educación".