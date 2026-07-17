Caso Ruffo no termina: Sheinbaum anticipa más acciones por huachicol fiscal

La investigación por presunto contrabando de combustibles que involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no concluye con su captura. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas otras líneas de investigación y dejó en manos del Poder Judicial determinar la responsabilidad penal del exmandatario.

La presidenta rechazó que el caso responda a intereses políticos o busque desviar la atención de otros asuntos. Explicó que la indagatoria comenzó hace un año, después del aseguramiento de tanques utilizados para almacenar combustible, y derivó en ocho órdenes de aprehensión, además de otras personas que continúan bajo investigación.

"Es una investigación de un año y son ocho órdenes de aprehensión y otras personas que están bajo investigación. Entonces no tiene nada que ver con eso y en todos los casos, la fiscalía tiene que actuar de manera imparcial", dijo la mandataria desde Quintana Roo.

Sheinbaum sostuvo que será un juez quien valore las pruebas presentadas por la Fiscalía y determine si existen elementos para mantener el proceso penal. Añadió que, si Ruffo acredita su inocencia durante el juicio, el sistema penal acusatorio contempla los mecanismos para resolverlo.

La mandataria explicó que la investigación apunta a una red dedicada a importar combustibles sin cubrir los impuestos correspondientes. Según dijo, el esquema consistía en declarar que las cargas correspondían a otros productos o reportar volúmenes inferiores a los realmente transportados para después distribuir el combustible en el mercado nacional.

Subrayó que corresponde a la Fiscalía presentar las pruebas dentro de la carpeta de investigación y decidir qué información puede hacerse pública sin afectar el proceso judicial.

Sheinbaum rechaza persecución política

Sobre los señalamientos del dirigente nacional del PAN y de integrantes de Somos México, quienes calificaron el caso como una persecución política o un distractor, Sheinbaum respondió que la investigación nació mucho antes de las polémicas recientes y no guarda relación con la coyuntura política.

Recordó que la carpeta fue integrada durante un año y aseguró que la Fiscalía actúa con autonomía. Añadió que las investigaciones deben conducirse con imparcialidad, tanto cuando involucran a exfuncionarios como a servidores públicos en funciones.

La presidenta evitó hacer una valoración política sobre Ruffo, primer gobernador de oposición en derrotar al PRI en una elección estatal, y señaló que corresponde a la sociedad emitir sus propias conclusiones una vez que se conozcan las pruebas reunidas por la Fiscalía.

Gobierno presume avances contra el contrabando

Sheinbaum aprovechó el caso para sostener que el contrabando de combustibles ha disminuido por la coordinación entre la Secretaría de Energía, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

También defendió el trabajo de la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, al señalar que su equipo ha integrado investigaciones contra integrantes de la delincuencia organizada y contra exfuncionarios y autoridades municipales de distintos partidos políticos cuando existen pruebas suficientes.

Al ser consultada sobre la posibilidad de nuevas capturas derivadas del caso Ruffo, respondió que será la Fiscalía la que informe conforme avancen las investigaciones y planteó que el organismo presente un balance de las detenciones relacionadas con el contrabando de combustibles durante los últimos años.