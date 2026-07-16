Sheinbaum defiende los derechos de las mujeres frente a la polémica sobre voto y familia

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este jueves una agenda de ampliación de derechos para las mujeres, en un contexto marcado por el resurgimiento de propuestas y declaraciones que reabrieron el debate sobre el sufragio individual, la representación política de la familia y el papel del matrimonio en México y Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que México ha registrado avances en materia de igualdad política al contar por primera vez con una mujer en la Presidencia y consolidar la participación femenina en los espacios de representación.

Sin embargo, sostuvo que el siguiente paso consiste en alcanzar la igualdad sustantiva mediante la reducción de la brecha salarial, una mayor presencia de mujeres en cargos directivos y la construcción de un sistema nacional de cuidados.

¿Qué propuestas han reabierto el debate sobre el sufragio en México y Estados Unidos?

La mandataria anunció que su administración construirá mil centros de educación y cuidado infantil durante el sexenio y explicó que el propósito es evitar que las tareas de cuidado recaigan exclusivamente en las mujeres, con el fin de facilitar su incorporación al mercado laboral y fortalecer su autonomía económica.

Las declaraciones presidenciales coincidieron con la polémica generada por Javier Albarrán, político vinculado con el PAN en Metepec, Estado de México, quien propuso un esquema de "voto por familia", mediante el cual el sufragio sería ejercido por el jefe del hogar en representación de todos sus integrantes.

La propuesta provocó críticas en redes sociales al considerar que sustituiría el voto individual por una representación familiar.

Ese debate se sumó a otro planteamiento formulado recientemente por la analista Natalia Torres, quien propuso restringir el derecho al voto a quienes acrediten determinados conocimientos mediante un examen, con el argumento de promover un electorado "más informado".

Ambas posturas reactivaron la discusión sobre el alcance del sufragio universal y los mecanismos de representación política.

En paralelo, la diputada local de Morena en San Luis Potosí, Gabriela Torres, cuestionó la permanencia del matrimonio como institución al sostener que históricamente ha colocado a las mujeres en una posición de desventaja, ampliando el debate hacia el modelo de familia y las relaciones de género.

La discusión también alcanzó a Estados Unidos, donde sectores conservadores han retomado el llamado household voting o "voto por hogar", una propuesta que plantea concentrar la representación política de una familia en una sola persona.

Aunque ese planteamiento ha generado controversia, no existe actualmente una iniciativa legislativa federal para modificar el sufragio individual.

Sin responder de manera directa a esas polémicas, Sheinbaum orientó su mensaje hacia las políticas públicas.

Señaló que el país ya superó la etapa en la que el principal objetivo era garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de representación política y que ahora el desafío consiste en crear condiciones para que puedan ejercer plenamente sus derechos económicos y sociales.

La Presidenta recordó que el trabajo de cuidados continúa recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres y sostuvo que corresponde al Estado generar infraestructura que permita redistribuir esa responsabilidad, una estrategia que incluso planteó como una política que México podría impulsar en foros internacionales.

Las posturas que han surgido durante los últimos días reflejan un debate más amplio sobre dos modelos distintos de ciudadanía.

Mientras algunas voces plantean revisar quién debe ejercer el voto o quién representa políticamente a la familia, el gobierno federal sostiene que la prioridad debe ser ampliar los derechos, fortalecer la participación económica de las mujeres y consolidar políticas públicas que reduzcan las desigualdades persistentes.