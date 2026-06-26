Polémica por bienes de Gertz Manero: "Malo sería no declararlo", dice Sheinbaum

La transparencia patrimonial, y no el monto de los bienes, marcó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la declaración presentada por el exfiscal general de la República y actual embajador de México en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que no observa un problema en el patrimonio reportado por el diplomático, al señalar que la información proviene de la declaración patrimonial que él mismo hizo pública.

"Es su patrimonio y él lo declaró. Hay total transparencia por parte de él sobre su patrimonio. Malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara", respondió al ser interrogada sobre los bienes del exfiscal.

Sheinbaum añadió que, de acuerdo con la explicación del propio Gertz Manero, su patrimonio proviene de bienes familiares y de adquisiciones hechas a lo largo de su vida.

Detalles y alcance de la declaración patrimonial del exfiscal

"Él fue transparente y declaró su patrimonio".

Insistió la presidenta, quien evitó emitir una valoración sobre el volumen de los bienes reportados.

La declaración patrimonial difundida esta semana señala que Alejandro Gertz Manero posee 13 bienes inmuebles, además de vehículos y diversas cuentas bancarias. Esa información forma parte del documento patrimonial presentado conforme a las obligaciones de los servidores públicos.

La presidenta sostuvo que el elemento relevante es que los bienes fueron reportados y descartó que exista algún señalamiento derivado únicamente del contenido de esa declaración.