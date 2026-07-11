Sheinbaum defiende reestructura de créditos del Infonavit y descarta afectaciones financieras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la reestructuración de los créditos del Infonavit y del Fovissste al afirmar que el programa no representa un quebranto para el instituto, sino una corrección a un esquema que durante años obligó a millones de trabajadores a seguir endeudándose aun cuando pagaban puntualmente sus financiamientos.

Durante la entrega de viviendas del Programa de Vivienda para el Bienestar en Gómez Palacio, Durango, sostuvo que las críticas por la condonación y reducción de adeudos carecen de sustento, ya que el Infonavit cuenta actualmente con más recursos que al inicio de la administración y mantiene finanzas sólidas.

Explicó que 5.1 millones de familias han visto disminuir o desaparecer sus deudas porque se trataba de créditos estructurados de forma que el saldo aumentaba pese a los pagos realizados.

"Había gobiernos que quitaban y hay gobiernos que daban; nosotros somos un gobierno que le da al pueblo", afirmó al señalar que el objetivo es garantizar el derecho a la vivienda y poner fin a los llamados créditos impagables.

También aseguró que las nuevas viviendas tendrán al menos 60 metros cuadrados, contarán con todos los servicios y estarán ubicadas cerca de centros de trabajo, escuelas y transporte público.

Detalles sobre la construcción y entrega de viviendas

Antes, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, aseguró que la fortaleza financiera del instituto permitió emprender esta transformación sin poner en riesgo el patrimonio de los trabajadores.

Explicó que el Fondo Nacional de Vivienda pasó de 780 mil millones de pesos al cierre del sexenio anterior a un billón 50 mil millones de pesos, impulsado por el incremento al salario mínimo y por la decisión de destinar esos recursos directamente a la construcción de vivienda.

Romero Oropeza informó que el Infonavit tiene contratados 432 conjuntos habitacionales en 31 estados, equivalentes a cerca de 500 mil viviendas, de las cuales 193 ya están en construcción y 27 mil 700 fueron entregadas a derechohabientes. Añadió que este mismo mes comenzarán operaciones otros 14 desarrollos habitacionales.

Recordó que también se eliminaron prácticamente todos los requisitos para acceder a un crédito, por lo que actualmente sólo se requiere ser derechohabiente, percibir entre uno y dos salarios mínimos y contar con seis meses de cotización, además de que dejó de consultarse el buró de crédito para determinar la elegibilidad de los solicitantes.

Respecto a lo que llamó "créditos impagables", indicó que al inicio de la administración encontraron cerca de 4mil 856 millones de financiamientos cuyo saldo seguía creciendo pese a los pagos efectuados por los acreditados y señaló que tras la instrucción presidencial, esos créditos fueron reestructurados para hacerlos pagables y, de manera paralela , comenzó la liberación gratuita de escrituras para quienes ya habían liquidado sus viviendas.