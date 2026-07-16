FGR podría deslindar responsabilidades en el caso de "El Jando"

La Fiscalía General de la República (FGR) deberá determinar si existieron responsabilidades por la identificación tardía de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", como el piloto que trasladó a Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La declaración surgió después de que un reportero preguntó si podría revisarse la actuación del exfiscal general Alejandro Gertz Manero, luego de que la propia FGR reconoció que transcurrieron diez meses antes de establecer la participación de Núñez Ojeda en el traslado del fundador del Cártel de Sinaloa.

"Tiene que revisarlo la Fiscalía. Ayer dio, pues, lo que ocurrió, tal cual ocurrió, y si hay alguna responsabilidad, pues tiene que determinarlo la propia Fiscalía", respondió la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que la institución presentó públicamente la secuencia de los hechos y reiteró que cualquier determinación sobre posibles omisiones corresponde exclusivamente al Ministerio Público federal.



De acuerdo con la información difundida por la FGR, Núñez Ojeda fue interrogado conforme al marco jurídico vigente. Foto: Cuartoscuro

Fiscalía puede ampliar la investigación

La presidenta señaló que, de acuerdo con la información difundida por la FGR, Núñez Ojeda fue interrogado conforme al marco jurídico vigente y negó pertenecer a alguna organización criminal.

Agregó que existe la posibilidad de obtener una nueva declaración del piloto en Estados Unidos, donde permanece bajo proceso, si la Fiscalía considera necesario ampliar las diligencias relacionadas con el caso.

Gobierno mantiene el foco en la actuación de Estados Unidos

Sheinbaum insistió en que el aspecto central para su administración sigue siendo esclarecer si autoridades estadounidenses participaron en la captura y traslado de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López.

Recordó que el gobierno de Estados Unidos informó inicialmente que no intervino en la operación. Sin embargo, sostuvo que la posterior exhibición del avión utilizado durante una actividad del FBI abrió una contradicción que, a juicio del gobierno mexicano, debe aclararse.

"El elemento central de lo que hemos planteado es si hubo participación del gobierno de los Estados Unidos en la entrega de estos dos presuntos delincuentes a Estados Unidos", afirmó.

La mandataria sostuvo que la identificación del piloto no modifica la exigencia de México para que Washington esclarezca su posible participación en la operación.