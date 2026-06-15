Sheinbaum da por agotada la negociación con la CNTE

La permanencia del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico no modificó la postura del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó una nueva reunión con la dirigencia magisterial y sostuvo que las propuestas de su administración ya fueron presentadas.

La decisión ocurre después de que la CNTE acordó mantener sus movilizaciones y extender protestas a otras regiones del país, incluida la instalación de acciones en casetas de acceso a la Ciudad de México. Frente a esa presión, la presidenta evitó abrir una nueva fase de negociación política desde Palacio Nacional.

El mensaje del gobierno es claro: la discusión nacional entró en una etapa de agotamiento y el conflicto deberá procesarse ahora en cada entidad federativa. Sheinbaum indicó que la ruta prevista son reuniones tripartitas entre autoridades estatales, representación sindical y dependencias federales.

El gobierno apuesta por la consulta sobre la USICAMM

La mandataria defendió que la administración federal ya puso sobre la mesa sus planteamientos, incluida una mesa técnica permanente y la consulta escuela por escuela para revisar cambios al sistema de carrera magisterial conocido como USICAMM.

USICAMM.

La mandataria defendió que la administración federal ya puso sobre la mesa sus planteamientos. Foto: Cuartoscuro

La apuesta oficial consiste en trasladar la discusión desde las movilizaciones nacionales hacia procesos administrativos y de consulta en los estados. Con ello, el gobierno busca despresurizar el conflicto en la capital mientras mantiene abierto un canal institucional con los docentes.

La estrategia también evita una imagen de confrontación directa con la CNTE en plena atención pública por el Mundial 2026 y las actividades masivas organizadas en el Zócalo y otras ciudades sede.

Comerciantes presionan por afectaciones económicas

El plantón ya generó reclamos de comerciantes del Centro Histórico, quienes denuncian pérdidas económicas por el cierre parcial de calles y la reducción de visitantes. Sheinbaum respondió que la interlocución con ese sector corresponde a la Secretaría de Gobernación y al gobierno capitalino.

La presidenta argumentó que algunas vialidades ya fueron reabiertas y que las actividades vinculadas con el Mundial continúan operando, incluido el Fan Fest instalado en la Plaza de la Constitución.

El pulso político ahora se concentra en determinar quién cede primero. La CNTE mantiene la presión en las calles para obtener nuevas concesiones, mientras el gobierno intenta cerrar la negociación nacional y llevar el conflicto a mesas estatales donde el costo político y mediático resulta menor.