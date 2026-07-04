"¡Qué viva México! y suerte a la Selección mañana", deseó Sheinbaum previo al encuentro del Tri

La presidenta Claudia Sheinbaum deseó "suerte" a la selección mexicana que este domingo se enfrenta al equipo de Inglaterra.

Acciones y declaraciones de Claudia Sheinbaum en Morelia

Ello, en lo que se juega su pase a los octavos de final, en el estadio Ciudad de México, y en lo que es el último partido del Mundial de Futbol 2026, que se juega en territorio mexicano.

Durante el último evento que encabezó este sábado en Morelia, Michoacán, en donde entregó vivienda de bajo costo a trabajadores, la primera mandataria del país aseguró que los gobiernos de la cuarta transformación son mejores que los de antes, porque sus funcionarios son honestos, íntegros.

Es más, señaló que a varios de ellos los conoce "desde hace muchísimo tiempo... Es un equipazo el que está en Fovisste, Sedatu, Infonavit", desde hace más de 20 años, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

Ya al final, al cerrar el evento y tras gritar "¡que viva Michoacán!, ¡que viva México!", por último arengó: "¡y suerte a la selección para mañana!".

#Michoacán | La presidenta Claudia Sheinbaum deseó éxito a la Selección Mexicana previo al partido ante Inglaterra.



El mensaje lo dio al concluir su gira por Michoacán.pic.twitter.com/n1crj4b5is — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) July 5, 2026

Cabe señalar que este domingo, la selección que encabeza Javier "el Vasco" Aguirre, se enfrentará a su símil de Inglaterra, en lo que el entrenador ha dicho que es un juego "durísimo".

Detalles del partido México vs Inglaterra y condiciones climáticas

El encuentro es en el otrora Estadio Azteca, en Santa Úrsula, Coapa, a las 18:00 horas, horario en el que, por cierto, se ha alertado de intensa actividad, pues el Sistema de Alerta Temprana pronosticó tormenta eléctrica, así como lluvias.

Es más, durante el viernes corrió el rumor que por esta situación, cambiaría el horario del partido, sin que la FIFA lo confirmara, por lo que el duelo será por la tarde, con la posibilidad de que se retrase como ya pasó en el encuentro pasado de México contra Ecuador, que por dicha tormenta inició una hora después.