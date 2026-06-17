Sheinbaum presume mínimo histórico de homicidios y reta a críticos

El reporte de 27 homicidios dolosos en una sola jornada se convirtió en el principal argumento de Claudia Sheinbaum para defender la estrategia de seguridad de su gobierno frente a las críticas de la oposición.

Durante la conferencia matutina, destacó que México registró el número más bajo reportado en al menos 13 años de homicidios dolosos. Sin embargo, el dato fue sólo el punto de partida de un mensaje más amplio: blindar la estrategia de seguridad frente a las críticas.

La mandataria aseguró que actualmente ocurren 39 homicidios menos cada día que en septiembre de 2024 y presentó esa diferencia como evidencia de una transformación estructural.

"Son 39 mexicanas y mexicanos que no fallecieron por acciones violentas. Son 39 vidas salvadas cada día", afirmó.

La discusión, sin embargo, no giró únicamente en torno al número. Sheinbaum utilizó la cifra para disputar la narrativa sobre la seguridad en el país y defender un modelo que durante meses ha enfrentado cuestionamientos desde la oposición y sectores críticos.

"Muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios dolosos", lanzó durante su exposición.

La batalla por la explicación

La presidenta dedicó más tiempo a explicar por qué ocurrió la reducción que a describir el dato.

Atribuyó los resultados a una combinación de programas sociales, visitas casa por casa en colonias con alta incidencia delictiva, incorporación de jóvenes a escuelas y programas de empleo, actividades comunitarias, fortalecimiento de la Guardia Nacional y sistemas de inteligencia e investigación criminal.

El dato no fue presentado como una jornada extraordinaria, sino como la consecuencia de una política pública que, según la presidenta, ha logrado reducir casi a la mitad los homicidios desde el inicio de su administración.

En 20 meses de gobierno, el homicidio doloso registra reducción histórica de 46 por ciento, gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad que prioriza inteligencia, investigación, coordinación y atención a las causas. pic.twitter.com/9KFHHlKGVu — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 16, 2026

La presidenta colocó en primer plano el trabajo territorial que impulsa el gobierno en colonias con altos niveles de violencia. Explicó que brigadas visitan hogares para detectar problemas escolares, laborales y familiares, con el objetivo de incorporar a jóvenes a programas educativos y de empleo.

También destacó actividades comunitarias como los tequios, clubes de lectura, recuperación de espacios públicos y ferias de bienestar, mecanismos que, según su gobierno, buscan reducir los factores que alimentan la violencia.

Inteligencia contra generadores de violencia

Sheinbaum aseguró que otro componente clave ha sido la integración de sistemas de inteligencia e investigación para identificar a los responsables de delitos de alto impacto.

Explicó que la coordinación entre fuerzas federales, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República permite construir carpetas de investigación y obtener órdenes judiciales contra generadores de violencia, en lugar de recurrir a detenciones indiscriminadas.

"Es investigación e inteligencia para saber quiénes son los generadores de violencia", señaló.

La mandataria aprovechó los resultados para responder a quienes han criticado la política de seguridad de su administración. Afirmó que pocos países han logrado reducir a la mitad los homicidios en un periodo de 20 meses enfrentando estructuras del crimen organizado como las que operan en México.