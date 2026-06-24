Sheinbaum ve en Petrobras la llave para acelerar exploración petrolera

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el acuerdo firmado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras permitirá acelerar la búsqueda de nuevas reservas en el Golfo de México gracias a la experiencia tecnológica desarrollada por la empresa brasileña.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que Petrobras es una de las compañías con mayor conocimiento en exploración y producción en aguas profundas, un terreno donde México busca ampliar sus capacidades para sostener la producción futura de hidrocarburos.

El memorando de entendimiento firmado en Brasil establece un marco de cooperación técnica y estratégica para evaluar proyectos conjuntos en exploración, producción y procesos industriales relacionados con los hidrocarburos. El convenio también contempla intercambio de experiencias regulatorias y tecnológicas entre ambas empresas estatales.

Petrobras y la experiencia en aguas profundas

Sheinbaum ha señalado en distintas ocasiones que uno de los principales intereses de México es aprovechar la experiencia acumulada por Petrobras en la explotación de yacimientos marinos de gran profundidad, un segmento donde la petrolera brasileña se convirtió en referencia mundial a partir del desarrollo de los campos presal.

La presidenta @Claudiashein, mencionó en la #MañaneraDelPueblo el Memorando de Entendimiento que firmó #Pemex con @petrobras y como se va a fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico en otras materias, además del petróleo y el gas. pic.twitter.com/G7wU1M04Hg — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 24, 2026

La presidenta también ha mencionado que la empresa sudamericana cuenta con tecnologías para explorar zonas más profundas en campos maduros, donde la producción ha disminuido con el paso del tiempo. Entre los ejemplos citados por el gobierno aparece Cantarell, uno de los complejos petroleros más importantes de México.

La posibilidad de aplicar ese conocimiento técnico llega en un momento en que Pemex enfrenta el desafío de compensar la caída natural de varios yacimientos históricos y mantener niveles de producción que garanticen el abasto nacional.

Lo que está en juego para Pemex

Más allá de la cooperación técnica, la alianza refleja un movimiento más amplio de la administración de Sheinbaum para abrir espacios de colaboración con empresas estatales estratégicas sin modificar el control público sobre los recursos energéticos.

La relación entre México y Brasil también adquiere peso político. El acercamiento fue impulsado por conversaciones entre Claudia Sheinbaum y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quienes han buscado fortalecer la cooperación económica y energética entre las dos mayores economías de América Latina.

Aunque el acuerdo no implica inversiones inmediatas ni proyectos específicos obligatorios, abre la puerta para futuras asociaciones en exploración, refinación, petroquímica, fertilizantes y tecnologías para aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos existentes.