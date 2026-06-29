Sheinbaum envía al Senado a Esteban Moctezuma para la UE

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

El nombramiento deberá seguir el procedimiento de ratificación en el Senado de la República antes de que el diplomático asuma formalmente sus funciones.

De obtener el aval legislativo, Moctezuma Barragán tendrá como primera encomienda coordinar con las representaciones diplomáticas mexicanas en los países integrantes de la Unión Europea el proceso de ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM).

Objetivos del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea

La estrategia también contempla dar seguimiento al acuerdo firmado el 22 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Palacio Nacional.

El objetivo es ampliar el intercambio comercial, atraer nuevas inversiones y aprovechar las oportunidades económicas que abrirá el nuevo marco de cooperación entre México y el bloque europeo.



El Senado deberá ratificar el nombramiento de Esteban Moctezuma como representante de México ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. Foto: @emoctezumab

El Acuerdo Global Modernizado busca actualizar la relación bilateral en comercio, inversión, cooperación y diálogo político entre México y la Unión Europea, uno de los principales socios económicos del país.

Esteban Moctezuma es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.

A lo largo de su trayectoria en el servicio público ocupó las secretarías de Gobernación, de 1994 a 1995, y de Desarrollo Social, de 1998 a 1999. También fue senador de la República durante la LVII Legislatura y secretario de Educación Pública entre 2018 y 2021.

Su experiencia diplomática más reciente fue al frente de la Embajada de México en Estados Unidos, cargo que desempeñó de marzo de 2021 a mayo de 2026.