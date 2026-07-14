Sheinbaum exhibe a EU: 'No ha enviado una sola prueba' contra Rocha Moya

Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, siguen sin respaldo documental para las autoridades mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Washington no ha enviado pruebas adicionales y reiteró que la investigación permanece en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Confío en la fiscalía. Y ahí en lo que dice el gobernador, pues hay que escucharlo. Pero la fiscalía está haciendo una investigación por los delitos que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa", señaló en conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que la FGR mantiene abierta una investigación a partir de los señalamientos de una oficina del Departamento de Justicia estadounidense y será esa institución la que determine si existen elementos para proceder.

A un año y nueve meses del inicio de nuestro gobierno, los homicidios dolosos disminuyeron 48 por ciento; es decir, 41 casos menos cada día. https://t.co/co5GBgeh63 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 14, 2026

Estado actual de la investigación y postura oficial

"Entonces la fiscalía está haciendo la investigación y la fiscalía tendrá que informar. Ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha enviado ninguna prueba adicional, ninguna", declaró.

La mandataria añadió que también debe escucharse la versión del gobernador con licencia, aunque insistió en que la definición del caso dependerá exclusivamente de las indagatorias ministeriales.

La presidenta recordó que el exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, declaró recientemente que no conocía información que vinculara a Rocha Moya ni al expresidente Andrés Manuel López Obrador con la delincuencia organizada.

Sobre un posible regreso de Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, Sheinbaum evitó anticipar escenarios. Explicó que no existe un plazo constitucional específico para resolver su situación y que serán las autoridades competentes quienes definan el curso del proceso.

"Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero tampoco vamos a acosar a nadie sin pruebas", afirmó. Agregó que la Fiscalía General de la República es la institución encargada de conducir las investigaciones y de informar oportunamente sobre sus resultados.