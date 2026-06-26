Sheinbaum revisa con gobernadores avances de IMSS-Bienestar

La consolidación del IMSS-Bienestar entró en una nueva fase de seguimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que encabezó en Palacio Nacional una reunión con gobernadoras y gobernadores de las entidades incorporadas al modelo para revisar el avance de la federalización de los servicios de salud.

Acciones de la autoridad para consolidar IMSS-Bienestar

A través de sus redes sociales, la mandataria explicó que el encuentro tuvo como objetivo supervisar el funcionamiento del sistema y mantener la coordinación con los gobiernos estatales para garantizar atención médica universal, gratuita y de calidad para la población.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum adelantó que la revisión permanente con los gobiernos estatales forma parte de la estrategia para consolidar el IMSS-Bienestar y corregir rezagos en hospitales, centros de salud, abasto de medicamentos y contratación de personal médico.

La coordinación entre la Federación y las entidades, afirmó, es indispensable para que el nuevo modelo opere de manera homogénea en todo el país.

Avances tecnológicos en el sistema de salud

La presidenta ha insistido en que la transformación del sistema de salud no se limita a la construcción o rehabilitación de hospitales. También incluye fortalecer el primer nivel de atención, ampliar la cobertura médica y acelerar la modernización tecnológica de los servicios.

En la misma conferencia, autoridades del sector salud presentaron avances en la digitalización del IMSS, entre ellos herramientas de inteligencia artificial para agilizar consultas, sistemas de reconocimiento de voz para expedientes clínicos y equipos de cirugía robótica y diagnóstico, con el propósito de reducir tiempos de atención y mejorar la calidad de los servicios.

La reunión en Palacio Nacional forma parte del seguimiento que el gobierno federal mantiene con las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar, uno de los proyectos prioritarios de la administración para sustituir el modelo anterior de atención médica y avanzar hacia un sistema público con cobertura nacional.