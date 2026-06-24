Gobierno mantiene abierto el debate sobre el fracking

La fractura hidráulica sigue sobre la mesa del gobierno federal. Aunque especialistas que participan en la evaluación técnica recomendaron evitar esta práctica, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que aún no existe una decisión definitiva y que continuará el análisis científico antes de definir una ruta.

La mandataria informó que un grupo integrado por investigadores de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones ya entregó un primer diagnóstico sobre el aprovechamiento de gas no convencional en México.

Sheinbaum informó que el estudio fue elaborado por especialistas de distintas instituciones académicas y centros de investigación que analizan las condiciones técnicas, ambientales y sociales asociadas a esta actividad.

El informe revisa qué tecnologías se utilizan actualmente en otros países, las regiones donde podrían aplicarse en territorio nacional y los factores que limitarían su desarrollo.



Uno de los puntos centrales del análisis es la disponibilidad de agua. Foto: Cuartoscuro

Uno de los puntos centrales del análisis es la disponibilidad de agua. Los investigadores evalúan si existen fuentes suficientes para las operaciones, de dónde debería obtenerse el recurso y qué mecanismos permitirían reciclarlo para reducir impactos.

También estudian las características ambientales de cada zona. Según explicó la presidenta, existen áreas donde la extracción podría descartarse desde el inicio debido a los riesgos ecológicos que implicaría.

La seguridad energética entra al debate

Aunque el gobierno impulsa una expansión de las energías renovables y busca reducir emisiones contaminantes, también observa con atención la necesidad de garantizar combustibles suficientes para la generación eléctrica y la actividad industrial.

Sheinbaum afirmó que la soberanía energética se ha convertido en una prioridad estratégica ante la incertidumbre internacional y los cambios en los mercados energéticos.

La siguiente etapa incluirá nuevas investigaciones y recomendaciones técnicas antes de que el gobierno determine si alguna modalidad de explotación de gas no convencional puede desarrollarse bajo condiciones específicas en México.

Sheinbaum explicó que los especialistas revisaron las tecnologías disponibles, las condiciones geológicas de distintas regiones, la disponibilidad de agua y los riesgos ambientales asociados a la extracción mediante fractura hidráulica.

La presidenta señaló que existen zonas donde podría resultar inviable desarrollar proyectos de este tipo debido a sus características ambientales, aun cuando existan reservas de gas aprovechables.

También indicó que el análisis incluye criterios sobre el origen del agua utilizada en los procesos, los mecanismos de reciclaje y las medidas necesarias para reducir impactos ecológicos.

La presidenta adelantó que los resultados preliminares serán presentados públicamente en una próxima conferencia matutina y que el gobierno escuchará tanto a quienes respaldan esta tecnología como a quienes rechazan su aplicación.