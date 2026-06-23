Sheinbaum se desmarca de reforma que afecta candidaturas independientes

La presidenta Claudia Sheinbaum tomó distancia de la reforma electoral de Michoacán cuestionada por organizaciones independientes y afirmó que cualquier controversia debe resolverse mediante los mecanismos legales previstos.

Durante la conferencia matutina, la mandataria fue consultada sobre los cambios impulsados por el Congreso michoacano, señalados por grupos ciudadanos como un obstáculo para las candidaturas independientes, incluido el llamado Movimiento del Sombrero.

Lejos de respaldar la reforma o desautorizar a los legisladores locales, Sheinbaum tomó distancia de la controversia. Afirmó que no conoce a detalle el contenido de las modificaciones y sostuvo que corresponde al Congreso estatal explicar los alcances de las nuevas disposiciones.

"No se le cierra la puerta a nadie", respondió la presidenta al recordar que actualmente existen cuatro organizaciones que buscan obtener registro como partidos políticos para competir en 2027.

La batalla se mueve a tribunales

La jefa del Ejecutivo explicó que la información que recibió apunta a que la reforma busca homologar algunas reglas entre candidaturas independientes y partidos políticos, particularmente en materia de participación electoral.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre si las nuevas disposiciones afectan o no a organizaciones específicas.

En cambio, envió un mensaje a los grupos inconformes: si consideran que existe una violación a derechos político-electorales, pueden recurrir a los mecanismos de impugnación previstos por la ley.

"Hay mecanismos de impugnación que tiene que revisar en última instancia el Tribunal Electoral", afirmó.

Rechaza la herencia de cargos

La mandataria reiteró que no comparte la idea de que gobernadores, alcaldes o legisladores sean reemplazados por esposas, hijos, hermanos o parientes cercanos.

Aunque la reforma contra el nepotismo electoral entrará en vigor hasta 2030, Sheinbaum dejó claro que su posición política es adelantarse a esa fecha. Recordó que fue ella quien impulsó la iniciativa para impedir que los cargos públicos se conviertan en una cadena de sucesiones familiares.

La declaración ocurre cuando comienzan a surgir movimientos internos en distintos estados donde grupos políticos buscan conservar el control de gobiernos locales mediante familiares directos. El debate ha tomado fuerza en entidades donde la renovación de gubernaturas y alcaldías coincide con liderazgos que mantienen estructuras de poder consolidadas.



La participación de las mujeres ya está garantizada por las disposiciones del Instituto Nacional Electoral. Foto: Cuartoscuro

La disputa detrás de la paridad

Sheinbaum también cuestionó intentos de utilizar las reglas de paridad de género para justificar relevos familiares.

La mandataria sostuvo que la participación de las mujeres ya está garantizada por las disposiciones del Instituto Nacional Electoral, que obligan a los partidos a postular candidatas en condiciones de competencia real. Por ello, rechazó que el argumento de la alternancia entre hombres y mujeres sirva para definir candidaturas previamente pactadas.

Su mensaje apunta a una discusión que comienza a crecer dentro de varios partidos políticos: si la paridad debe abrir espacios para nuevos perfiles o convertirse en una vía para mantener grupos políticos en el poder mediante esposas, hermanas o familiares de quienes ocupan actualmente los cargos.

Morena busca diferenciarse

La presidenta recordó que Morena adoptó internamente criterios para evitar candidaturas familiares desde el proceso electoral de 2027, aun cuando la reforma constitucional no obligará a hacerlo hasta tres años después.

El mensaje también funciona como una advertencia hacia los grupos políticos que ya preparan la sucesión en estados y municipios. En los hechos, la discusión ya no gira únicamente en torno al nepotismo, sino sobre quién controla las candidaturas y bajo qué reglas se definirá el relevo político.

Sheinbaum evitó pronunciarse sobre casos específicos, pero dejó abierta una línea política que probablemente marcará la competencia interna de los partidos durante los próximos meses.

Mientras las dirigencias comienzan a construir candidaturas para 2027, el debate sobre la herencia del poder amenaza con convertirse en uno de los principales focos de tensión dentro y fuera de Morena.