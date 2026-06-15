Sheinbaum exige acreditación de agentes de EU; no descarta hablar con Trump

La presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano volvió a la conferencia matutina. Claudia Sheinbaum advirtió que cualquier funcionario extranjero que ingrese al país debe acreditarse y cumplir con la Ley de Seguridad Nacional, tras los reportes sobre agentes de Estados Unidos detectados en Chihuahua.

La presidenta dijo que espera que el caso sirva como un llamado de atención para las embajadas y, en particular, para el gobierno estadounidense. El mensaje llega en un momento de creciente presión desde Washington, donde funcionarios de seguridad y el presidente Donald Trump han endurecido su discurso contra los cárteles mexicanos.

"Esperamos que de todas las embajadas y particularmente Estados Unidos, pues esto haya sido un llamado de atención para que cualquiera de los agentes que lleguen a México se acredite y cumplan con la Ley de Seguridad Nacional", afirmó.

Contexto político y negociaciones bilaterales México-Estados Unidos

Durante meses, Trump ha insistido en la necesidad de combatir a los grupos criminales mexicanos y ha planteado medidas más agresivas contra los cárteles, una narrativa que mantiene bajo observación cualquier actividad de agentes estadounidenses al sur de la frontera.

TRUMP.

Durante meses ha insistido en la necesidad de combatir a los grupos criminales. Foto: EFE

La advertencia de Sheinbaum coincide con una etapa de negociaciones sensibles entre ambos gobiernos. Además de la cooperación en seguridad, México y Estados Unidos mantienen conversaciones económicas relacionadas con el tratado comercial de Norteamérica y otros asuntos estratégicos de la agenda bilateral.

Sobre una posible comunicación directa con Trump, la mandataria evitó confirmar una fecha, pero dejó abierta la posibilidad de establecer contacto en función de cómo evolucionen las negociaciones durante los próximos días.

"Vamos a esperar esta semana a ver cómo resultan estas pláticas y si es necesario, por supuesto, siempre lo vamos a hacer", respondió.