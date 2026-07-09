Sheinbaum exige a EU frenar el tráfico de armas y llama al desarme voluntario

El gobierno federal volvió a colocar el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos como uno de los principales factores que alimentan la violencia en México.

Acciones oficiales contra el tráfico ilegal de armas

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que 75% de las armas recuperadas o entregadas voluntariamente en el país provienen del vecino del norte y sostuvo que la seguridad exige responsabilidades compartidas.

Desde el atrio de la Basílica de Guadalupe, la mandataria afirmó que, así como México trabaja para impedir el paso de drogas hacia Estados Unidos, el gobierno estadounidense debe fortalecer las acciones para impedir que armas crucen de manera ilegal la frontera y terminen en manos de grupos delictivos.

Sheinbaum defendió el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" como parte de la estrategia de atención a las causas de la violencia.

Resultados y cifras del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz

Explicó que los módulos instalados en atrios de iglesias permiten a la población entregar armas de forma voluntaria y anónima a cambio de un incentivo económico, sin investigaciones sobre su procedencia.

La presidenta informó que, mediante ese programa, se han recibido alrededor de 11 mil armas en año y medio. Sumadas a las aseguradas por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, la cifra alcanza casi 40 mil armas retiradas de las calles durante la presente administración.

Sheinbaum sostuvo que cada arma destruida representa una oportunidad para evitar hechos de violencia y reducir riesgos dentro de los hogares. Por ello llamó a las familias a revisar si conservan algún arma y entregarla antes de que ocurra una tragedia.

También pidió impedir que niñas, niños y jóvenes normalicen el uso de la violencia. Explicó que el programa incluye el intercambio de juguetes bélicos por materiales didácticos como una forma de fomentar una cultura de paz desde la infancia.

El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, informó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional participan en el desarme mediante el aseguramiento de armas durante operaciones de seguridad, las campañas de canje voluntario y el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz". Agregó que la destrucción simultánea de armamento en distintas regiones del país busca impedir que esas armas vuelvan a circular.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que del total recibido, 6 mil 404 corresponden a armas cortas, 3 mil 419 a armas largas y mil 856 a granadas.

También se entregaron más de 700 mil cartuchos. Explicó que el canje se lleva a cabo sin investigaciones contra quienes entregan el armamento y que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional destruye las armas en el momento para impedir que vuelvan a utilizarse.

En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el programa ha retirado mil 800 armas y 191 municiones de circulación mediante módulos instalados en más de un centenar de atrios de iglesias, en coordinación con el gobierno federal y la Iglesia católica.

Brugada agregó que la capital también ha canjeado 700 juguetes bélicos por juguetes didácticos y educativos. Anunció que la siguiente etapa incorporará el intercambio de armas por libros como parte de una estrategia para fortalecer la cultura de paz desde las infancias.