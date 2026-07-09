Ningún cargo está por encima de la ley en casos de violencia: Sheinbaum

Las investigaciones por violencia contra las mujeres deben avanzar sin considerar cargos públicos ni relaciones políticas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse a los procesos que enfrentan el exfuncionario Víctor Rodríguez y el senador Gerardo Fernández Noroña.

Sobre Víctor Rodríguez, vinculado a proceso por presunta violencia familiar, la mandataria sostuvo que las imágenes difundidas por la víctima muestran una agresión evidente y reiteró que la Fiscalía General del Estado de Morelos debe conducir la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.

"Nadie, ni por amistad ni por el cargo que ocupe, está por encima de la ley", afirmó la presidenta al insistir en que las instituciones de procuración de justicia deben actuar conforme a sus atribuciones.

Diferencias entre los casos de Víctor Rodríguez y Gerardo Fernández Noroña

Sheinbaum distinguió ese caso del procedimiento iniciado contra Gerardo Fernández Noroña, después de que el Tribunal Electoral de Michoacán resolvió que incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género.

Explicó que se trata de procedimientos de naturaleza distinta. Mientras uno corresponde al ámbito penal por presuntos actos de violencia familiar, el otro deriva de una resolución en materia electoral relacionada con expresiones públicas del legislador.

La presidenta señaló que corresponderá a las autoridades competentes resolver ambos expedientes y reiteró que su gobierno mantendrá una postura de respaldo a las víctimas.

"Siempre vamos a defender a las víctimas y a la justicia", sostuvo.