Sheinbaum evitó Zacatecas para no tensar conflicto con la CNTE

La presión de la CNTE y de grupos de productores alteró la agenda presidencial. Claudia Sheinbaum confirmó que decidió cancelar una visita programada a Zacatecas y trasladar sus actividades a San Luis Potosí para evitar interrupciones y posibles confrontaciones durante los actos públicos.

"Planteaban ahí que iba a haber alguna interrupción en los eventos, entonces dije, ¿para qué?, si estamos en espíritu mundialista, pues mejor vamos a San Luis y reprogramamos para Zacatecas", declaró durante la conferencia matutina.

La mandataria explicó que existían advertencias sobre movilizaciones que podrían afectar el desarrollo de los eventos. Ante ese escenario, optó por reprogramar la gira y mantener abiertas las mesas de diálogo que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación sostienen con el magisterio disidente.

"Eran manifestaciones de la CNTE y de productores, entre otros. Entonces, ¿para qué? Hay diálogo con Gobernación, con Educación; ¿para qué generamos ahí un mal momento? Entonces mejor decidimos ir a San Luis", dijo.

Hoy visitamos San Luis Potosí para convivir con Los Tuneros, campeones de la Copa T21 y con Las Leonas de la Universidad Politécnica, segundo lugar de la Copa Futsal femenil. ¡Felices! ¡Mundial Social! pic.twitter.com/YH7Us3Et1o — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 14, 2026

"No consideré que fuera prudente", afirmó la presidenta al justificar el cambio de agenda. La decisión ocurre en un momento en que la CNTE mantiene capacidad de presión en distintos estados y continúa buscando respuestas a sus demandas laborales y salariales.

Estrategia gubernamental ante las protestas

Durante las últimas semanas, la estrategia presidencial ha privilegiado el diálogo y ha buscado esquivar escenarios que puedan derivar en confrontaciones políticas o de seguridad.

Sheinbaum rechazó que la modificación de la gira signifique que sus actividades futuras quedarán condicionadas por las protestas. Recordó que en otros actos públicos ha recibido a trabajadores y grupos inconformes para escuchar sus planteamientos directamente.