El TMEC no termina si EU evita la prórroga, aclara Sheinbaum

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) abre una nueva etapa de negociación, pero no pone en riesgo su vigencia inmediata. Claudia Sheinbaum explicó que, aun si Washington no confirma este 1 de julio una prórroga por otros 16 años, el acuerdo permanecerá vigente hasta 2036 conforme a sus propias reglas.

Antes de la reunión virtual entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el ministro canadiense Dominic LeBlanc y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la presidenta leyó el artículo 34.7 del tratado para explicar el alcance jurídico del proceso que comienza este miércoles.

La mandataria precisó que el sexto aniversario de la entrada en vigor del TMEC obliga a una revisión conjunta de su funcionamiento. México y Canadá ya manifestaron por escrito su interés en extender el acuerdo por otro periodo de 16 años.

Explicó que, si Estados Unidos decide no enviar esa confirmación, el tratado no desaparece ni deja de operar. Conserva su vigencia hasta 2036 y las tres naciones deberán reunirse cada año para revisar su funcionamiento y definir el alcance de esas evaluaciones.

Les comparto lo previsto en el TMEC respecto a la reunión de mañana : pic.twitter.com/QQo1BTc9qJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 30, 2026

Cronología y próximos pasos en la revisión del tratado

Sheinbaum añadió que cualquiera de los tres gobiernos podrá respaldar una prórroga en cualquier momento durante ese periodo. Si las tres partes expresan posteriormente su intención de extender el acuerdo, el TMEC se renovará automáticamente por otros 16 años y retomará el mecanismo de revisión sexenal previsto en el propio tratado.

La presidenta informó que este miércoles comenzarán las conversaciones para definir las características de las revisiones anuales. Adelantó que, de mantenerse el calendario previsto, una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos visitará México el 20 de julio para continuar las negociaciones.

Con esta interpretación, el gobierno mexicano busca reducir la incertidumbre generada por las versiones que anticipaban el fin del TMEC. La discusión que inicia este 1 de julio abre un proceso de negociación de largo plazo, pero no modifica la vigencia inmediata del principal acuerdo comercial de América del Norte.