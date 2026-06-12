Sheinbaum defiende inasistencia al estadio: "Mejor con el pueblo"

La decisión de Claudia Sheinbaum de no asistir al partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México tuvo una explicación política y simbólica.

La presidenta afirmó que prefirió entregar el boleto que le correspondía a una joven aficionada y celebrar el triunfo de la Selección Mexicana junto a cientos de personas en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum recordó que desde la primera ocasión en que recibió la invitación de la FIFA había adelantado que no ocuparía el asiento reservado para ella.

Argumentó que los precios de los boletos eran inaccesibles para la mayoría de los mexicanos y consideró que era mejor ceder ese espacio a alguien que difícilmente habría podido asistir.

"Creo que como presidenta, pues mejor le doy el lugar a una persona que no hubiera podido asistir, que ama el futbol, particularmente a una joven", declaró.

La mandataria contrastó esa decisión con la presencia de figuras de la oposición en el estadio. Sin mencionarlas por nombre, sostuvo que su elección responde a la visión de gobierno que encabeza y a la cercanía con la población.

La imagen que busca proyectar el gobierno

Sheinbaum aseguró que la celebración en espacios públicos reflejó una imagen distinta a la que algunos grupos intentaron proyectar mediante protestas y movilizaciones registradas durante la jornada inaugural.

"Ayer hubo quien quiso mostrar otra imagen de México. Pero la imagen de México es la alegría, la felicidad del pueblo y de todas y todos los mexicanos", afirmó.

La presidenta describió la inauguración como una "fiesta de México" y destacó la respuesta de los aficionados en plazas, calles y centros de convivencia instalados para seguir el encuentro.

Protestas quedan fuera del protagonismo

Las declaraciones ocurrieron después de que se le preguntara sobre las movilizaciones de colectivos y grupos de encapuchados que protagonizaron disturbios en distintos puntos de la capital durante la inauguración del torneo.

Aunque reconoció que hubo intentos por centrar la atención en esos episodios, Sheinbaum insistió en que la imagen predominante fue la celebración colectiva por el arranque del Mundial y la victoria de la Selección Mexicana.

"Quien quiere que le vaya mal a México, pues no la va a pasar bien nunca", expresó.

La mandataria también destacó el ambiente que observó en el Deportivo Hermanos Galeana, donde convivió con familias y aficionados que siguieron el encuentro en pantallas instaladas por el gobierno.

Según relató, una de las imágenes que más la impactó fue la de un niño que celebró junto a ella durante el partido, una escena que describió como representativa del ánimo que se vivió durante la jornada.