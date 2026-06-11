Sheinbaum llama a cerrar filas con la Selección en el Mundial

A horas del partido inaugural del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los mexicanos a respaldar a la Selección Nacional y aseguró que el equipo cuenta con el apoyo de millones de personas dentro y fuera del país.

Durante la conferencia matutina, la mandataria evitó pronosticar un marcador, pero no dudó al expresar confianza en el combinado nacional.

"Claro que va a ganar México", afirmó al destacar el compromiso y la entrega de los jugadores que representan al país en la máxima competencia del futbol mundial.

Sheinbaum, orgullosa de la Selección

Sheinbaum recordó que recientemente tuvo la oportunidad de convivir con los integrantes de la Selección y destacó la juventud y preparación de los futbolistas que buscarán abrir con un triunfo la participación mexicana en el torneo.

Más allá del resultado deportivo, la presidenta sostuvo que el Mundial genera un momento de cohesión social pocas veces visto en el país.

SELECCIÓN MEXICANA.

Sheinbaum recordó que recientemente tuvo la oportunidad de convivir con los integrantes y destacó la juventud y preparación. Foto: Cuartoscuro

"En estos momentos ya no hay diferencias en México", expresó al señalar que durante los partidos de la Selección millones de personas comparten la misma emoción sin importar ideologías o posiciones políticas.

La mandataria afirmó que los 134 millones de habitantes del país, así como los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, respaldan al equipo nacional en esta nueva edición de la Copa del Mundo.

El Mundial como espacio de unidad

Sheinbaum definió el futbol como uno de los pocos espacios capaces de reunir a los mexicanos alrededor de una misma causa y sostuvo que la Selección debe sentir el respaldo de toda la nación durante su participación en el torneo.

"Que toda la energía de México vaya con la Selección", expresó.

El mensaje llegó mientras miles de aficionados comenzaban a llenar el Estadio Ciudad de México y las zonas habilitadas para seguir el encuentro inaugural, en una jornada que marca el inicio de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.