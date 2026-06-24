Sheinbaum celebra triunfo del Tri y pide ir por todo en el Mundial

La victoria de la Selección Mexicana sobre República Checa encontró una rápida reacción en Palacio Nacional. Minutos después del partido, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al equipo dirigido por Javier Aguirre y aseguró que su entrega, esfuerzo y pasión llenan de orgullo al país.

"¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!", escribió la mandataria en sus redes sociales.

El mensaje llegó después de una jornada en la que Sheinbaum colocó al Mundial como una oportunidad para fortalecer la imagen internacional de México. Durante su conferencia matutina afirmó que millones de personas han visto un país marcado por la hospitalidad, la convivencia y la alegría de sus habitantes.

La presidenta expresó su respaldo al representativo nacional antes del encuentro frente a República Checa. Dijo esperar un buen resultado para el equipo de Javier Aguirre e incluso organizó una quiniela con los reporteros que asistieron a la conferencia.

¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo! pic.twitter.com/oHEmqMBpHv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

Impacto social y económico del Mundial en México

"Lo que se muestra como es el pueblo, amigable, recibe con los brazos abiertos y la alegría; estamos contentos porque ha ganado la Selección, toda la suerte", declaró al referirse al ambiente que ha dejado el torneo en las ciudades sede.

La respuesta de la afición también ha reforzado esa narrativa. Las celebraciones en plazas, zonas de aficionados y estadios desplazaron durante las primeras semanas del Mundial otros asuntos que habían dominado la conversación pública, mientras las transmisiones internacionales difundieron imágenes de festejos y una amplia participación ciudadana.

Ese ambiente recibió reconocimiento internacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el entusiasmo de los aficionados mexicanos tras el triunfo sobre Corea del Sur, una reacción que el gobierno federal ha presentado como muestra del impacto positivo que el Mundial tiene para la proyección del país.

El torneo también impulsa la actividad económica en las ciudades sede. Organismos empresariales prevén beneficios para comercios, restaurantes y hoteles por la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, mientras el gobierno apuesta a que la exposición internacional favorezca el turismo y la inversión una vez concluida la Copa del Mundo.

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