Sheinbaum firma acuerdo con productores de jitomate; prioriza abasto en el país

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con productores de 18 estados, comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio para garantizar el suministro de jitomate en el mercado nacional antes que la exportación y establecer mecanismos de ordenamiento orientados a reducir su precio.

La reunión cambió de sede debido a la movilización de maestros en los alrededores de Palacio Nacional y se llevó a cabo en la Secretaría de Economía. Tras el encuentro, la mandataria informó que el objetivo es asegurar la disponibilidad del producto para el consumo interno.

"Hoy firmamos con productores de 18 estados de la República y con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio, un acuerdo para garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y un esquema de ordenamiento que permita bajar el precio del jitomate. Por el bien de todos, primero los pobres", escribió.

Fuentes presentes en la reunión señalaron que el acuerdo mantiene por ahora un carácter general. Hasta el momento no se han difundido metas específicas, compromisos cuantificables ni mecanismos de seguimiento que permitan medir sus resultados en precios, producción o distribución.

Hoy firmamos con productores de 18 estados de la República y con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio, un acuerdo para garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y un esquema de ordenamiento que permita... pic.twitter.com/ufYUCEI7xW — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 4, 2026

El anuncio coincide con una corrección a la baja en distintos eslabones de la cadena comercial. Datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indican que el precio de exportación del tomate saladette cayó de 89.12 dólares por caja en abril a 43.45 dólares durante la última semana de mayo.

En el medio mayoreo, el kilogramo pasó de 31.20 a 26.15 pesos, una reducción semanal de 16.2%.

En la Central de Abasto de la Ciudad de México, el jitomate se comercializó alrededor de 25 pesos por kilogramo, casi 10% menos que en abril. Sin embargo, esa disminución aún no se refleja por completo en el consumidor final.

La brecha entre precios mayoristas y consumidores

El precio promedio al público cerró mayo en 52.04 pesos por kilogramo. Aunque registró una baja semanal de 6.9 por ciento, permanece por encima de los niveles observados en marzo, cuando rondaba los 43 pesos.

La brecha entre mayoreo y consumidor

Los datos muestran que la diferencia entre el precio mayorista y el que pagan las familias sigue siendo amplia. Mientras el jitomate se mueve en mercados mayoristas por poco más de 26 pesos por kilo, el consumidor desembolsa prácticamente el doble en puntos de venta al detalle.

Ese diferencial se ha convertido en uno de los desafíos para la estrategia anunciada por el gobierno federal, que busca contener el impacto de los alimentos en la inflación y en el gasto de los hogares.

Lo que viene para el mercado

El comportamiento de los precios durante junio dependerá de la oferta disponible en las principales regiones productoras, las condiciones climáticas y la evolución de la demanda tanto en México como en los mercados de exportación.

El acuerdo firmado por el gobierno federal abre una nueva etapa de coordinación entre productores y comercializadores, pero su impacto real dependerá de que las medidas anunciadas se traduzcan en compromisos verificables y en una reducción efectiva del precio que llega a los consumidores.