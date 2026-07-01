Sheinbaum suma a Safran a su estrategia para atraer inversiones

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este martes en Palacio Nacional al director ejecutivo de Safran, Olivier Andriès, quien informó la ampliación de las inversiones de la empresa francesa en México por más de 147 millones de dólares para fortalecer la industria aeronáutica en Querétaro y Chihuahua. El proyecto contempla la creación de 2 mil 300 empleos.

"Avanzamos en el desarrollo con bienestar", escribió la mandataria al dar a conocer el encuentro a través de sus redes sociales.

La reunión se incorporó a una agenda que Palacio Nacional ha construido durante 2026 para estrechar vínculos con los principales actores del capital financiero, tecnológico e industrial.

El 11 de marzo, Sheinbaum recibió a más de un centenar de directores ejecutivos de empresas de Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega, encabezados por el Grupo Wallenberg, con el propósito de promover nuevas inversiones en México.

En Palacio Nacional, recibí al director ejecutivo de Safran, Olivier Andriès, así como a su equipo; me informaron la ampliación de inversiones en México para la industria aeronáutica. En Querétaro y Chihuahua han destinado más de 147 millones de dólares y creado dos mil 300... pic.twitter.com/Bv530iTkzR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 2, 2026

Agenda de encuentros con inversionistas internacionales

Ocho días después inauguró la 89 Convención Bancaria, donde firmó con la Asociación de Bancos de México un acuerdo para ampliar el crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas y llamó al sistema financiero a incrementar el financiamiento al sector productivo.

El 7 de abril sostuvo un encuentro con Larry Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock; Adebayo Ogunlesi, presidente y director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, y Sergio Méndez, presidente y director general de BlackRock México, para dialogar sobre oportunidades de inversión e infraestructura.

La agenda continuó el 9 de junio con la visita de Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase. Durante la reunión analizaron el panorama económico de México, el comercio regional y las perspectivas de inversión.

Tres días después, el 12 de junio, la presidenta recibió a Ben Horowitz, cofundador del fondo de capital de riesgo Andreessen Horowitz y uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley. El encuentro se centró en inteligencia artificial, innovación y desarrollo tecnológico.

La visita de Olivier Andriès representa el anuncio de inversión más reciente derivado de esa estrategia de acercamiento con empresarios y fondos internacionales. La ampliación de operaciones de Safran fortalece la industria aeroespacial instalada en el Bajío y el norte del país y confirma el interés de compañías globales por ampliar su presencia en México.

Con esta secuencia de encuentros, el Gobierno federal ha buscado construir una interlocución directa con administradores de activos, bancos internacionales, inversionistas tecnológicos y empresas manufactureras como parte de la estrategia para impulsar el Plan México y captar nuevos proyectos de inversión.