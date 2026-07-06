Sheinbaum impulsará escuelas deportivas tras el Mundial 2026

La eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo no modificó la apuesta del gobierno federal por ampliar la infraestructura deportiva ni los programas de formación de futbolistas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que insistirá ante la Federación Mexicana de Futbol para fortalecer las escuelas deportivas y abrir más oportunidades para niñas, niños y jóvenes de todo el país, para fortalecer la detección de talento desde edades tempranas.

La mandataria consideró que México debe sentirse orgulloso por el desempeño del representativo nacional. Afirmó que, pese a la derrota frente a Inglaterra en cuartos de final, el equipo firmó la mejor actuación de una selección mexicana en la historia de los mundiales.

Reconocimiento internacional

Sheinbaum recordó que el Mundial también dejó un saldo positivo para el país fuera de la cancha. Destacó el ambiente de unidad que generó el torneo y el reconocimiento internacional que recibió México por la organización y la hospitalidad mostrada hacia los aficionados extranjeros.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la anfitrionía de México en el mundial. Añade que debemos estar muy orgullosos del papel de la selección. pic.twitter.com/200UfhhjAI — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) July 6, 2026

Sobre el ánimo de la afición tras la eliminación, pidió evitar la decepción y reconocer el esfuerzo de los jugadores. "Hay que tener ánimo y reconocer el esfuerzo y seguir hacia adelante", expresó durante su conferencia matutina.

Explicó que el legado social del Mundial continuará después del torneo. Señaló que las competencias de futbol impulsadas durante la organización seguirán el próximo año y que las canchas construidas en distintas regiones del país permanecerán abiertas para la práctica deportiva.

Reacciones oficiales tras la eliminación en el Mundial

Añadió que el objetivo es que cualquier joven, sin importar el lugar donde viva, tenga la posibilidad de desarrollar su talento mediante disciplina, entrenamiento y oportunidades de formación hasta alcanzar el deporte profesional.

Al abrir su conferencia matutina, la mandataria felicitó al equipo por el nivel mostrado durante el torneo y sostuvo que el resultado no opaca el desempeño que mantuvo frente a Inglaterra.

"Realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Les faltó el último gol. Muy bien, nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos", expresó al iniciar la conferencia desde Palacio Nacional.

El mensaje llegó un día después de la derrota 3-2 frente a Inglaterra, resultado que puso fin al recorrido del conjunto mexicano en el Mundial. El partido se definió en los minutos finales después de un encuentro que mantuvo la expectativa de la afición y confirmó el crecimiento competitivo del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Horas antes de la conferencia, Sheinbaum también había reaccionado en redes sociales al resultado del encuentro. "¡Ánimo! Jugó muy bien la Selección", escribió en un mensaje con el que reiteró su respaldo a los jugadores tras la eliminación.

El reconocimiento de la presidenta ocurre después de varias semanas en las que el Mundial dominó la conversación pública en México.

El país fue sede de la inauguración del torneo y acompañó el avance de la Selección hasta los cuartos de final, una campaña que volvió a colocar al futbol como uno de los principales puntos de encuentro entre millones de aficionados.