EU acusa a familiares de 'El Abuelo'; México confirma órdenes de aprehensión

Los dos presuntos integrantes de Cárteles Unidos señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya cuentan con órdenes de aprehensión en México y forman parte de los objetivos prioritarios del Gabinete de Seguridad, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estados Unidos presentó una acusación federal contra Juan José "Juanjo" Farías Mendoza e Israel "Papo" Vega Farías, identificados por el Departamento de Justicia como mandos de esa organización criminal y familiares directos de Juan José Farías Álvarez, alias "El Abuelo".

La mandataria explicó que las investigaciones contra ambos ya estaban abiertas en territorio nacional antes del anuncio de las autoridades estadounidenses. Precisó que, si Washington presenta una solicitud formal de extradición, ese procedimiento se incorporará a los expedientes que llevan las autoridades mexicanas.

"Las dos personas que usted comenta ya tienen orden de aprehensión aquí en nuestro país. Si en algún momento solicitan la extradición, lo único que ocurre es que se fortalecen las investigaciones que se tienen aquí, porque ya existen investigaciones en curso", señaló.

Acciones y postura de las autoridades mexicanas

La acusación, presentada ante una corte federal del Distrito de Columbia, atribuye a Farías Mendoza y Vega Farías los delitos de conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina con destino a Estados Unidos, brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y utilizar armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos destructivos, durante actividades de narcotráfico.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que fuerzas federales y autoridades de Michoacán mantienen operaciones permanentes contra esa organización criminal.

Agregó que el Ejército, la Marina y las corporaciones estatales han desplegado acciones contra Cárteles Unidos y reiteró que ambos señalados permanecen entre los principales objetivos de las autoridades.

Las declaraciones surgieron después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó públicamente a los dos presuntos integrantes de esa organización criminal por delitos relacionados con narcotráfico y otros cargos. La presidenta evitó adelantar cualquier procedimiento binacional mientras no exista una notificación formal a las autoridades mexicanas.