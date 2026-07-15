Sheinbaum despide a Elsa Aguirre, símbolo del cine de oro mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de la actriz Elsa Aguirre, una de las últimas figuras de la Época de Oro del cine mexicano, y envió sus condolencias a la familia de la intérprete al concluir la conferencia matutina.

"Nuestro pésame a su familia. Una mujer, un símbolo de México, del cine de oro nacional y una mujer alegre. Nuestro pésame y reconocimiento", expresó.

El mensaje presidencial colocó a Aguirre entre las artistas que marcaron una de las etapas de mayor proyección internacional para la cinematografía mexicana durante las décadas de 1940 y 1950.

En enero de este año, Sheinbaum sostuvo un encuentro con la actriz durante una gira de trabajo por Morelos. En una conferencia posterior a esa visita recordó que la gobernadora Margarita González Saravia le presentó a la intérprete y destacó la impresión que le causó su presencia.

Trayectoria y legado de Elsa Aguirre en el cine mexicano

"La conocí hace poco, ahí en Morelos. Me la presentó Margarita, la gobernadora. Con una voz todavía... de esas voces profundas, muy hermosas. Un símbolo para México", comentó entonces.

Elsa Aguirre construyó una trayectoria de más de cinco décadas en el cine nacional. Compartió créditos con actores como Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdova y Pedro Armendáriz, y participó en producciones que forman parte del patrimonio cinematográfico mexicano.

Su fallecimiento representa la despedida de una de las últimas protagonistas de la generación que consolidó el prestigio internacional del cine mexicano y cuya influencia permanece en la historia cultural del país.

Tras expresar sus condolencias, Sheinbaum dio paso a la sección Detector de Mentiras, con la que concluyó la conferencia matutina.