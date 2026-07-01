Sheinbaum lamenta tres muertes tras festejos por triunfo de México

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que tres personas murieron durante las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador y su pase a los octavos de final del Mundial 2026. Al iniciar su conferencia matutina expresó sus condolencias a las familias y anunció que el Gobierno federal apoyará a los deudos.

Sheinbaum informó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, mantiene comunicación con los familiares de las víctimas. Agregó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, coordinar el respaldo que requieran desde la Federación.

La presidenta adelantó que el Gobierno de la Ciudad de México ofrecerá un informe detallado durante una conferencia de prensa convocada para las 10:00 horas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Indicó que su administración dará seguimiento al caso una vez que concluyan las investigaciones locales.

En sus redes sociales, Clara Brugada informó que las tres personas fallecieron durante los festejos concentrados en el Ángel de la Independencia y llamó a la población a celebrar con responsabilidad.

Detalles confirmados sobre las víctimas y atención médica

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que los equipos de emergencia atendieron de inmediato reportes de personas inconscientes en distintos puntos cercanos a Paseo de la Reforma y al Ángel de la Independencia, donde se concentraron miles de aficionados tras el triunfo de la Selección Mexicana.

De acuerdo con el Puesto de Mando del Sector Salud, dos de las víctimas confirmadas fueron un hombre de 44 años y una mujer de 19 años, ambos identificados por sus familiares.

Puesto de Mando del Sector Salud informa:



En el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación.



Tras... — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

Posteriormente, las autoridades capitalinas confirmaron un tercer fallecimiento. Las tres personas murieron por asfixia, pese a las maniobras avanzadas de reanimación aplicadas por los servicios de emergencia.

Durante la misma movilización, paramédicos atendieron a otras personas con lesiones por aplastamiento en el cruce de Paseo de la Reforma y la calle Lancaster, una de las zonas con mayor concentración de aficionados.

El Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a familiares y amistades de las víctimas y aseguró que brindará el acompañamiento necesario.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los decesos durante una celebración que reunió a más de un millón de personas en distintos puntos de la capital.