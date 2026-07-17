"No cumplas con la norma": pide Sheinbaum gobernar con sentido común

El llamado a gobernar con "sentido común" marcó uno de los mensajes políticos de Claudia Sheinbaum durante su gira por Tulum, Quintana Roo. La presidenta sostuvo que el servicio público debe colocar a la población por encima de las normas cuando éstas impidan resolver un problema.

"Hay que gobernar con sentido común. Cuando la norma se opone por encima de la gente está mal, entonces no cumplas con la norma", dijo al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza Longoria.

Acciones y estrategias para el turismo y el medio ambiente en Quintana Roo

En un video que se viralizó en redes, la mandataria dio esa instrucción ocurrió en Tulum, Quintana Roo, cuando la mandataria escuchó quejas de ciudadanos afectados por medidas restrictivas de la dependencia.

La declaración ocurrió en una jornada dedicada a revisar la estrategia turística y ambiental del Caribe mexicano. La mandataria visitó el Parque del Jaguar, donde anunció cambios para facilitar el acceso de visitantes, reducir el costo del transporte interno y disminuir las tarifas de ingreso a la zona arqueológica y al Área Natural Protegida.

? "NO CUMPLAS CON LA NORMA", DICE SHEINBAUM A TITULAR DE ÁREAS PROTEGIDAS



¿Su versión de "No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley"?



Durante un recorrido por el Parque del Jaguar, en Tulum, Sheinbaum llamó la atención al titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza.... pic.twitter.com/HyGPIFuXtu — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) July 17, 2026

También confirmó que las nuevas tarifas entrarían en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Otro de los ejes de la gira fue la atención al sargazo. Sheinbaum informó que su administración reforzará la estrategia de contención con nuevas barreras y más embarcaciones para recolectar la macroalga en el mar.

Además, sostuvo reuniones con representantes del sector hotelero y comercial para evaluar medidas que reduzcan las afectaciones a la actividad turística.

Durante la conferencia matutina celebrada en Tulum, la presidenta defendió que Quintana Roo mantiene una tendencia favorable en materia de seguridad y respaldó las acciones emprendidas por el gobierno estatal.

En materia turística, el gobierno federal rechazó que exista una caída en la llegada de visitantes al Caribe mexicano. La Secretaría de Turismo explicó que la disminución se concentra en la oferta de vuelos internacionales, mientras el flujo de turistas se mantiene estable.

Sheinbaum anunció que este fin de semana encabezará reuniones con los gobernadores de la península para revisar nuevas estrategias de promoción del Tren Maya y acelerar la incorporación del servicio de carga.

El mensaje sobre el "sentido común" sintetizó el criterio que la presidenta dijo buscar en la administración pública: evitar que los procedimientos administrativos se conviertan en un obstáculo para resolver las necesidades de la población y privilegiar decisiones que tengan un beneficio directo para las personas.