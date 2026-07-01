Sheinbaum llama "partido de viejos" al nuevo proyecto opositor

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como "un nuevo partido de viejos" al proyecto político que impulsa un grupo de figuras de la oposición y afirmó que su objetivo es restaurar el modelo político y económico previo a la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el nuevo proyecto político de la oposición?

Durante su conferencia matutina, sostuvo que basta observar quiénes integran esa organización para entender que representa al antiguo régimen. "Regresan al pasado, porque eso es lo que buscan", afirmó.

La mandataria enmarcó esa crítica en la disputa por la memoria histórica. Consideró indispensable que las nuevas generaciones conozcan los procesos políticos que marcaron las últimas décadas para evitar, dijo, una visión idealizada del periodo neoliberal.

Sheinbaum señaló que muchos jóvenes no vivieron episodios como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador ni la elección presidencial de 2006, proceso que el hoy expresidente y su movimiento han sostenido durante años que estuvo marcado por irregularidades y un fraude electoral, aunque las autoridades electorales validaron oficialmente ese resultado.

Añadió que la forma en que hoy circula la información, dominada por contenidos breves en redes sociales, representa un desafío para explicar acontecimientos históricos complejos y fomentar la lectura entre las nuevas generaciones.

En ese contexto, atribuyó al renovado Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México un papel central para difundir la historia nacional y los procesos políticos recientes desde la perspectiva de su gobierno.

El papel del Instituto Nacional de Estudios Históricos en la difusión de la memoria

La presidenta aseguró que preservar esa memoria forma parte del debate público actual y sostuvo que conocer el pasado permite entender el origen del proyecto político que hoy encabeza Morena.