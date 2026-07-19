Sheinbaum, recibida con mariachi en Nueva York previo a su reunión con Trump

La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en Estados Unidos comenzó con un cambio de última hora provocado por las tormentas que afectaron el noreste de ese país y terminó con una escena de respaldo de la comunidad mexicana en Nueva York, horas antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El vuelo comercial en el que viajaría la mandataria fue cancelado debido a las condiciones meteorológicas que alteraron decenas de operaciones aéreas hacia Nueva York. Para mantener la agenda oficial, el Gobierno de México dispuso una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la que Sheinbaum llegó a territorio estadounidense.

La decisión ocurrió mientras varias aerolíneas, entre ellas Delta Air Lines, mantenían programas especiales para que los pasajeros afectados por las tormentas pudieran reprogramar sus vuelos sin penalizaciones. Hasta ahora, el Gobierno federal no ha informado si esa alternativa fue considerada antes de optar por el traslado en un avión oficial.

El ambiente cambió por completo al arribar a Nueva York.

Frente al hotel donde se hospedará, decenas de mexicanos la esperaban con banderas, teléfonos celulares, música de mariachi y gritos de "¡Presidenta!" y "¡No está sola!". La mandataria descendió del vehículo que la transportaba para saludar a los asistentes, estrechar manos, tomarse fotografías y agradecer el recibimiento.

Mientras sonaba El Mariachi Loco, Sheinbaum recorrió la valla improvisada formada por los connacionales, quienes aprovecharon su llegada para expresarle respaldo y darle la bienvenida antes de la final del Mundial.

Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México pic.twitter.com/saoUSJy2eb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

Más tarde publicó un video del momento en sus redes sociales acompañado del mensaje: "Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México".

Contexto político y diplomático de la visita

Aunque el motivo oficial del viaje es asistir a la final entre España y Argentina en el MetLife Stadium, la visita tiene un peso político que trasciende el deporte.

Por invitación del presidente Donald Trump, Sheinbaum coincidirá con el mandatario estadounidense y con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la primera imagen conjunta de los líderes de los tres países anfitriones del Mundial 2026.

El encuentro ocurre mientras México, Estados Unidos y Canadá se preparan para una nueva ronda de negociaciones sobre la revisión del T-MEC y mantienen diferencias en asuntos como seguridad, combate al tráfico de drogas, migración y comercio, por lo que cualquier contacto entre los mandatarios será observado como un gesto político en una relación bilateral que atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el cambio de gobierno en ambos países.