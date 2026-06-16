Carlos Torres Rosas asume la dirección de Nafin y Bancomext

La banca de desarrollo tendrá nuevo mando. La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Carlos Torres Rosas como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), en sustitución de Roberto Lazzeri, quien ahora se desempeña como embajador de México en Estados Unidos.

El movimiento coloca al círculo más cercano de Palacio Nacional al frente de dos instituciones clave para el financiamiento de empresas, exportaciones y proyectos productivos. Hasta el 15 de junio, Torres Rosas ocupó la Secretaría Técnica del Gabinete de la Presidencia y coordinaba los Programas para el Bienestar.

Torres Rosas acompañó tanto al gobierno de Claudia Sheinbaum como al de Andrés Manuel López Obrador desde una de las posiciones con mayor capacidad de articulación política y administrativa dentro del Ejecutivo federal.

Concluyo una etapa en la Oficina de la Presidencia de la República, donde tuve la oportunidad de contribuir a los proyectos prioritarios de nuestro país.



Hoy inicio un nuevo encargo al frente de @NafinOficial y @bancomext, con el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo... pic.twitter.com/o9k3q4mOnG — Carlos Torres Rosas (@carlosgtorres_) June 16, 2026

Del Bienestar a la banca de desarrollo

El nuevo titular de Nafin y Bancomext es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Bath, en Reino Unido. También cursó estudios en finanzas e inversiones en la Escuela de Administración de Rotterdam de la Universidad Erasmus de Países Bajos y cuenta con experiencia en banca de inversión.

Su llegada ocurre en un momento en que el gobierno federal impulsa el Plan México y busca ampliar el acceso al financiamiento para proyectos industriales, exportadores y de infraestructura.

Un relevo con peso político

Más allá del perfil técnico, el nombramiento refleja la confianza política de Sheinbaum en uno de sus colaboradores más cercanos. El traslado de Torres Rosas desde la Presidencia hacia la banca de desarrollo coloca a un operador de primer nivel en una posición estratégica para respaldar las prioridades económicas del sexenio.

De acuerdo con el comunicado oficial, el nuevo director de Nafin y Bancomext tendrá la encomienda de trabajar por el desarrollo económico del país y el bienestar de la población.