“Sí atiendo a madres buscadoras”: Sheinbaum tras visita de Merlín

La presencia de Merlín, el pato que se volvió símbolo viral durante el Mundial 2026, abrió un nuevo frente de críticas contra el gobierno federal en voz de colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Durante la conferencia matutina, una reportera recordó los reclamos de madres buscadoras que cuestionaron que la familia de Merlín fuera recibida en Palacio Nacional mientras colectivos siguen pidiendo un encuentro directo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria rechazó esa narrativa y aseguró que sí mantiene contacto con víctimas y familiares de desaparecidos, aunque sin convertir esos encuentros en actos públicos.

“Yo recibo a muchas madres buscadoras. Nada más que no hago propaganda de ello”, afirmó.

La disputa por la fotografía pública

La polémica surgió después de que Carla Gómez y sus hijos, propietarios de Merlín, asistieran a la conferencia matutina. La imagen del pato se convirtió en uno de los fenómenos virales más visibles del Mundial y fue retomada incluso por la FIFA.



Sheinbaum sostuvo que la atención institucional existe y recae principalmente en la Secretaría de Gobernación. Foto: Cuartoscuro

Para algunos colectivos, la invitación contrastó con la demanda de audiencias directas para familias que buscan a sus desaparecidos.

Sheinbaum sostuvo que la atención institucional existe y recae principalmente en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, así como en la Comisión Nacional de Búsqueda.

La presidenta afirmó que recibe casos particulares durante giras y actividades públicas, especialmente cuando se trata de víctimas de violencia, desaparición o abuso sexual. Incluso aseguró que en algunos casos entrega directamente su número telefónico para dar seguimiento a gestiones urgentes.

Entre la atención institucional y la exigencia de los colectivos

La mandataria puso como ejemplo las reuniones periódicas con familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con quienes mantiene encuentros para revisar el avance de las investigaciones.

También defendió el trabajo de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, a quien describió como una funcionaria cercana a los colectivos y propuesta por una parte importante de las organizaciones de familiares.

Sheinbaum insistió en que el gobierno debe atender las demandas de las víctimas mediante las instituciones responsables y no necesariamente a través de reuniones presidenciales permanentes.

“Hay una Secretaría de Gobernación, hay una Comisión de Búsqueda y hay un gabinete que atiende estos casos”, sostuvo.

La discusión exhibe una tensión que acompaña al gobierno desde el inicio del sexenio: mientras la administración defiende la atención institucional a las víctimas, colectivos de búsqueda mantienen la presión para que la presidenta asuma un papel más visible en una de las crisis humanitarias más profundas del país.