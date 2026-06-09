Sheinbaum niega acuerdo con EU para recibir deportados de terceros países

La presidenta Claudia Sheinbaum negó la existencia de un acuerdo para recibir deportados de terceros países enviados por Washington y rechazó que México opere bajo un esquema similar al de "tercer país seguro" para aceptar de manera permanente a personas deportadas de otras nacionalidades.

La aclaración surgió tras reportes de organizaciones internacionales que señalan que México se ha convertido en uno de los principales receptores de migrantes expulsados por Estados Unidos, incluidos ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.

Sheinbaum reconoció que personas de distintas nacionalidades han llegado al país después de ser rechazadas por autoridades estadounidenses, principalmente a través de la frontera norte. Sin embargo, insistió en que su recepción responde a criterios humanitarios y no a compromisos adquiridos con Washington.

"Por razones humanitarias los recibimos", afirmó la presidenta al explicar que las autoridades mexicanas ofrecen alternativas para el retorno voluntario a los países de origen o, en algunos casos, opciones para permanecer legalmente en territorio nacional.

RAZONES HUMANITARIAS.

La presidenta explicó que las autoridades mexicanas ofrecen alternativas para el retorno voluntario a los países de origen. Foto: Cuartoscuro

Presión migratoria en la frontera

Aunque el gobierno federal rechaza la existencia de un acuerdo formal, los cuestionamientos reflejan la creciente preocupación por el papel que desempeña México en la estrategia migratoria estadounidense.

Organizaciones civiles han advertido que miles de migrantes terminan varados en ciudades mexicanas tras ser rechazados por autoridades estadounidenses, especialmente en el sur del país y en corredores migratorios como Tapachula.

Sheinbaum defendió la postura de su administración y sostuvo que México mantendrá una política de atención humanitaria para quienes lleguen al país, al tiempo que descartó cualquier mecanismo que implique asumir formalmente responsabilidades migratorias que correspondan a Estados Unidos.