Descarta Sheinbaum apagones; atribuye cortes a fallas de distribución

Los cortes de energía registrados en distintas regiones del país no responden a una falta de generación eléctrica, sino a problemas en la red de distribución, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al descartar que México enfrente una situación de apagones generalizados.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dispone de capacidad suficiente para abastecer la demanda nacional y rechazó versiones sobre supuestos apagones programados por la empresa estatal.

La explicación presidencial apunta a una diferencia técnica que el gobierno ha reiterado en meses recientes: una cosa es la generación de electricidad y otra la distribución. Según Sheinbaum, las interrupciones observadas en algunas ciudades están relacionadas con infraestructura local, transformadores o líneas de distribución, no con falta de energía disponible.

El mensaje llega en pleno verano, cuando el consumo eléctrico aumenta por el uso intensivo de sistemas de aire acondicionado y refrigeración. En años anteriores, la demanda extraordinaria durante olas de calor provocó presiones sobre la red en distintas regiones del país.



El consumo eléctrico aumenta por el uso intensivo de sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Foto: Cuartoscuro

La presidenta insistió en que el sistema cuenta con márgenes de reserva suficientes y recordó que la administración federal mantiene un programa de expansión de la infraestructura eléctrica mediante nuevas centrales de generación, líneas de transmisión y proyectos de modernización de la red.

Distribución, el punto bajo presión

La declaración también coloca el foco sobre uno de los desafíos del sector eléctrico mexicano: la modernización de la red que lleva la energía desde las plantas hasta hogares, comercios e industrias.

Especialistas han advertido que el crecimiento de la demanda exige inversiones no sólo en generación, sino también en transmisión y distribución para evitar saturaciones locales y fallas operativas.

El gobierno federal impulsa actualmente proyectos de generación pública y esquemas de inversión mixta con la iniciativa privada para ampliar la capacidad eléctrica del país.

Sin embargo, el reto inmediato para millones de usuarios sigue siendo la confiabilidad del servicio en las redes locales, donde suelen originarse los cortes que afectan colonias, municipios o regiones específicas.