Sheinbaum se deslinda del retiro del antimonumento por Ana Amelí

El gobierno federal se deslindó del retiro del antimonumento instalado por colectivos en memoria de Ana Amelí, la joven desaparecida hace un año en el Ajusco. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esa decisión no correspondió a su administración y sostuvo que su gobierno mantiene el diálogo con familiares de personas desaparecidas.

La mandataria respondió después de que colectivos encabezados por Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, denunciaron que el memorial colocado en el Ángel de la Independencia fue retirado menos de 24 horas después de su instalación.

Sheinbaum recordó que, durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, respetó la permanencia de la llamada Glorieta de las y los Desaparecidos, instalada por colectivos, y afirmó que esa sigue siendo la postura de su administración frente a las manifestaciones de las familias.

A un año y nueve meses del inicio de nuestro gobierno, los homicidios dolosos disminuyeron 48 por ciento; es decir, 41 casos menos cada día. https://t.co/co5GBgeh63 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 14, 2026

Acciones oficiales para la búsqueda de Ana Amelí

Sobre el caso de Ana Amelí, aseguró que la búsqueda permanece activa y señaló que la Guardia Nacional participa en las labores desde que tuvo conocimiento de la desaparición. Agregó que también instruyó al secretario de la Defensa Nacional para respaldar a la familia.

La presidenta sostuvo que la Secretaría de Gobernación mantiene comunicación permanente con los colectivos y destacó el funcionamiento del Centro Nacional de Alerta Temprana, creado tras la reforma legal impulsada después del caso Teuchitlán.

Explicó que ese mecanismo permite emitir alertas inmediatas cuando una fiscalía recibe un reporte de desaparición, con el propósito de movilizar a corporaciones de seguridad, autoridades migratorias y aeropuertos para acelerar la localización de la persona.

Añadió que el sistema ha permitido ubicar con rapidez a personas reportadas como desaparecidas, tanto en investigaciones relacionadas con delitos como en casos donde la ausencia fue voluntaria.

Finalmente, Sheinbaum invitó a los medios de comunicación a conocer el funcionamiento del Centro Nacional de Alerta Temprana y reiteró que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda mantienen contacto permanente con los colectivos de familiares.