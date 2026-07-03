Sheinbaum descarta persecución política por detención de Gilda Lozoya

La detención de Gilda Lozoya responde a la investigación por el fraude en la compra de la planta Agronitrogenados y no a una persecución política contra la familia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a Gilda Lozoya una presunta participación en operaciones relacionadas con ese caso, entre ellas depósitos y otros esquemas financieros que motivaron la orden de aprehensión ejecutada cuando ingresó al país.

Sheinbaum recordó que Agronitrogenados fue vendida a Pemex por más de 200 millones de dólares después de permanecer abandonada tras su privatización. Señaló que esa operación originó una investigación que derivó en procesos penales contra distintos involucrados, entre ellos el exdirector de Pemex y el empresario Alonso Ancira.

Explicó que Ancira obtuvo su libertad tras comprometerse a reparar el daño al erario, aunque indicó que el pago quedó incompleto y el empresario salió del país, por lo que ese expediente sigue abierto.

Reacciones oficiales y procedimiento del operativo

La presidenta subrayó que la captura fue ejecutada por la FGR y aseguró que el gobierno federal conoció la detención hasta que la fiscal informó del caso al Gabinete de Seguridad.

Sobre los señalamientos de la defensa de Gilda Lozoya, que acusó un uso desproporcionado de la fuerza durante la captura, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la detención estuvo a cargo de agentes de la Agencia de Investigación Criminal.

Añadió que la aerolínea notificó previamente la llegada de la imputada, quien contaba con una ficha roja y una orden de aprehensión vigente. Según el funcionario, la intervención se desarrolló en el aeropuerto y quedó registrada por el sistema de videovigilancia, por lo que rechazó que existieran irregularidades durante el operativo.