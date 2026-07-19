"No tiene ciencia": Sheinbaum promete acabar con las trabas para obtener un crédito de vivienda

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que acceder a un crédito del Infonavit o del FOVISSSTE debe ser un proceso sencillo y garantizó que su gobierno eliminará los obstáculos que durante años dificultaron a millones de trabajadores obtener una vivienda.

La presidenta encabezó la entrega de viviendas en Cancún después de que se cancelara el vuelo comercial con el que viajaría a Nueva York para asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el acto, Sheinbaum sostuvo que el mecanismo de pago "no tiene ciencia", ya que el descuento se aplica directamente vía nómina hasta liquidar el financiamiento. Aseguró que el nuevo esquema busca facilitar el acceso a una casa sin trámites excesivos ni condiciones que desincentiven a los derechohabientes.

Críticas y mejoras en los esquemas de financiamiento

La mandataria contrastó este modelo con el que operó durante administraciones anteriores. Recordó que antes se exigían entre 20 y 30 requisitos, además de un sistema de puntos que, dijo, dejaba fuera a miles de trabajadores pese a cumplir con sus aportaciones.

También criticó los créditos con intereses elevados y los esquemas que provocaban que la deuda creciera con el paso de los años, aun cuando los beneficiarios mantenían sus pagos de forma regular.

Como parte de la jornada, el gobierno federal entregó 250 departamentos destinados a trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Además, otorgó escrituras y formalizó reestructuras de créditos para familias que enfrentaban adeudos.

Sheinbaum sostuvo que la política de vivienda busca garantizar el derecho a una casa digna mediante financiamientos accesibles y reglas más simples para quienes cotizan en el Infonavit y el FOVISSSTE.

La presidenta afirmó que el objetivo es que el acceso a la vivienda deje de depender de procesos burocráticos y se convierta en un derecho efectivo para los trabajadores, con créditos que puedan pagarse sin comprometer su estabilidad económica.