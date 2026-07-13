Sheinbaum revisará informe de la CNDH sobre Ayotzinapa

El gobierno federal revisará el informe que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de las críticas de familiares de las víctimas y organizaciones civiles, que consideran que el documento minimiza la responsabilidad del Ejército.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no participó en la elaboración del informe y aseguró que desconocía la fecha de su publicación. Explicó que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un análisis exhaustivo del documento antes de fijar una postura institucional.

La mandataria sostuvo que la prioridad de su gobierno sigue siendo esclarecer qué ocurrió con los estudiantes, llevar a los responsables ante la justicia y localizar a los jóvenes desaparecidos. Subrayó que ese compromiso permanece vigente con las madres y los padres de los normalistas.

Compromiso y avances en la investigación de Ayotzinapa

Sheinbaum adelantó que el gobierno presentará primero a los familiares los avances de la investigación desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de la República y, posteriormente, dará a conocer la información de manera pública.

Sobre las críticas que acusan a la CNDH de exonerar al Ejército, la presidenta recordó que varios militares permanecen detenidos y sujetos a proceso desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que aún falta determinar si las responsabilidades corresponden a conductas individuales o a otra dimensión de los hechos, asunto que forma parte de las investigaciones en curso.

La mandataria evitó pronunciarse de manera definitiva sobre el contenido del informe de la CNDH. Insistió en que primero debe concluir la revisión encabezada por la Secretaría de Gobernación y analizarla junto con las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía.

Sheinbaum también rechazó que el gobierno federal haya influido en el contenido del documento. "Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe. Eso tiene que quedar muy claro", afirmó.

La presidenta reiteró que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" representa una herida para todo el país y aseguró que su administración mantendrá la búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia y el acompañamiento a las familias.