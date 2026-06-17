Regulación de celulares e IA entre menores, a debate

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la necesidad de discutir posibles mecanismos de regulación ante el aumento del tiempo que los menores pasan frente a las pantallas y las consecuencias que ello tiene en la salud física, emocional y social.

La mandataria sostuvo que México registra niveles elevados de exposición digital entre menores de edad y advirtió que diversos estudios relacionan ese fenómeno con problemas de ansiedad, alteraciones del sueño y dificultades para la convivencia social.

"No quiere decir que no deba usarse la inteligencia artificial. Es una herramienta muy importante. Pero sí es muy importante que en México abramos esa discusión y tomemos decisiones pronto", señaló.

La presidenta explicó que su administración ha levantado encuestas entre padres de familia, estudiantes universitarios y docentes. Según dijo, una mayoría respalda limitar el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas primarias.

De la educación a la salud pública

La presidenta insistió en que el uso excesivo de pantallas debe analizarse también como un asunto de salud pública, debido a los efectos que puede tener sobre el descanso, la concentración y el desarrollo emocional de menores y jóvenes.

Citó investigaciones que vinculan el uso prolongado de redes sociales con una disminución en las horas de sueño y con mayores niveles de ansiedad entre adolescentes.

También alertó sobre los mecanismos de recompensa utilizados por las plataformas digitales, los cuales pueden generar patrones de dependencia similares a otras conductas adictivas.

Un debate que avanza en otros países

La discusión en México se abre mientras varios gobiernos endurecen reglas para proteger a menores en entornos digitales.

En meses recientes, países como Australia y Reino Unido han impulsado medidas para restringir el acceso de menores a determinadas plataformas o reforzar los mecanismos de verificación de edad.

México todavía no cuenta con una legislación específica sobre inteligencia artificial ni con una regulación integral para el uso de redes sociales por menores de edad.

Por ello, Sheinbaum consideró necesario abrir una discusión nacional que involucre a especialistas, maestros, familias y autoridades antes de avanzar hacia posibles cambios normativos.

La IA gana terreno entre los jóvenes

De acuerdo con el informe Digital 2026 Mid-Year Update Report, el 81.2% de los usuarios de internet mayores de 16 años utilizó alguna herramienta de inteligencia artificial recientemente, lo que representa más de 4 mil millones de personas en todo el mundo.

La presencia de la inteligencia artificial es todavía más marcada entre los jóvenes. El reporte señala que 89.4% de los usuarios de internet de entre 16 y 24 años recurrió a herramientas de IA en meses recientes, mientras que entre las personas de 25 a 44 años la adopción supera el 80%.

El uso de estas plataformas ya forma parte de actividades cotidianas. El 58.8% de los usuarios las emplea para buscar información, 37.8% para obtener orientación sobre distintos problemas y 37% para aprender o desarrollar nuevas habilidades. El entretenimiento también figura entre los principales usos, con una participación del 26.5%.

El mismo estudio muestra que las redes sociales y los servicios de mensajería tienen una presencia prácticamente universal entre la población conectada. El 96.7% de los usuarios de internet los utiliza cada mes, mientras que Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp se mantienen entre las plataformas más populares.

En este contexto, la propuesta de Sheinbaum apunta a abrir una discusión sobre los efectos que el uso intensivo de pantallas, redes sociales e inteligencia artificial puede tener en la salud, el aprendizaje y la convivencia de niñas, niños y adolescentes.