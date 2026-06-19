Sheinbaum abre debate nacional sobre inteligencia artificial

La expansión acelerada de la inteligencia artificial llegó este viernes a la agenda pública del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la necesidad de abrir una discusión nacional sobre los límites, alcances y posibles mecanismos de regulación de esta tecnología en México.

El planteamiento surgió al ser consultada sobre una legislación aprobada en San Luis Potosí relacionada con inteligencia artificial. Aunque dijo no contar con los detalles de esa norma, sostuvo que el país no puede permanecer ajeno a los cambios que está provocando la nueva tecnología.

La mandataria advirtió que la discusión no debe limitarse a la inteligencia artificial, sino incluir también el papel de las plataformas digitales, los algoritmos y el tiempo que niñas, niños y jóvenes pasan frente a las pantallas.

El impacto en escuelas y elecciones

Sheinbaum señaló que el uso masivo de herramientas de inteligencia artificial ya está modificando dinámicas educativas en universidades y centros de enseñanza.

Explicó que cada vez son menos frecuentes los trabajos escolares tradicionales debido a que muchos estudiantes utilizan aplicaciones de inteligencia artificial para generar contenidos, lo que abre nuevas interrogantes sobre los sistemas de evaluación y aprendizaje.

También mencionó los riesgos asociados al uso político de estas tecnologías. Recordó que durante procesos electorales recientes se planteó la necesidad de identificar con claridad cuándo una imagen, video o mensaje había sido generado mediante inteligencia artificial.

La presidenta alertó que las noticias falsas y los contenidos manipulados pueden multiplicarse con facilidad gracias a herramientas capaces de replicar voces, imágenes y discursos de figuras públicas.

Quién controla los algoritmos

Otro de los puntos que colocó sobre la mesa fue el poder que concentran las grandes plataformas tecnológicas.

Sheinbaum afirmó que los algoritmos que determinan qué contenidos consumen millones de personas permanecen bajo control privado y consideró necesario discutir sus efectos sobre la conversación pública, particularmente entre jóvenes y menores de edad.

La mandataria insistió en que México debe abordar el debate desde una perspectiva amplia, con participación de especialistas, instituciones educativas, empresas tecnológicas, partidos políticos y sociedad civil.

Aunque evitó pronunciarse a favor de sanciones o castigos específicos, reconoció que el país deberá definir reglas para enfrentar una tecnología que avanza más rápido que las leyes y que ya modifica la manera en que las personas estudian, se informan y participan en la vida pública.