El gobierno federal pidió suspender clases y labores administrativas desde las 15:00 horas en días de partido para aliviar la movilidad en las ciudades sede.
Sheinbaum aclara: salida anticipada por el Mundial no será obligatoria
Por: Roberto Cortez
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que más que un decreto su gobierno emitió una orientación para que escuelas, oficinas y centros administrativos suspendan actividades desde las 15:00 horas en las ciudades sede los días de partido, con el objetivo de reducir congestionamientos y facilitar la movilidad hacia las sedes mundialistas.
La medida no tiene carácter obligatorio, precisó. Se trata de una recomendación impulsada desde la Consejería Jurídica de la Presidencia para que empleadores y autoridades educativas adelanten la salida de trabajadores y estudiantes cuando haya encuentros en la Ciudad de México o Guadalajara.
Sheinbaum explicó que la decisión busca evitar complicaciones viales, sobre todo ante la posibilidad de lluvias intensas durante la tarde y la llegada simultánea de miles de aficionados al Estadio Azteca.
La orientación también alcanzará a Zapopan y municipios conurbados de Guadalajara durante los encuentros programados en esa sede. El objetivo es disminuir la presión sobre las principales vialidades y facilitar el acceso tanto a los estadios como a las zonas de concentración de aficionados.
El Mundial entra a la agenda pública
Claudia Sheinbaum adelantó que planea ver el partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur, programado para este jueves 18 de junio por la noche, junto a su esposo, Jesús María Tarriba.
La presidenta comentó que seguirá el encuentro desde casa y agregó que también espera acompañar al Tri en el partido del 24 de junio frente a República Checa, fecha que coincide con su cumpleaños.
Sheinbaum no confirmó una sede específica para esa fecha, aunque dejó entrever que podría acudir a alguna de las actividades públicas vinculadas al Mundial, como ya ocurrió durante la inauguración, cuando siguió el debut de México en una pantalla instalada en Gustavo A. Madero.
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