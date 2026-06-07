Sheinbaum presenta Olinia, el vehículo eléctrico hecho en México

El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó Olinia, el primer proyecto de vehículo eléctrico desarrollado bajo una estrategia nacional de innovación tecnológica que busca crear una industria mexicana de electromovilidad y reducir la dependencia de tecnología extranjera.

Durante la presentación, los responsables del proyecto informaron que la meta es poner en circulación el primer vehículo Olinia durante el verano de 2027. El plan contempla que para 2030 los automóviles alcancen 75 por ciento de integración nacional mediante el desarrollo gradual de proveedores, componentes y capacidades industriales dentro del país.

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a Olinia como símbolo de una nueva etapa de desarrollo tecnológico para el país y defendió la capacidad de México para generar innovación propia.

La mandataria afirmó que durante décadas predominó la idea de que México estaba destinado únicamente a ensamblar tecnología desarrollada en otros países. Olinia, dijo, busca demostrar que las universidades, centros de investigación y jóvenes mexicanos pueden diseñar, desarrollar y construir tecnología competitiva.

Sheinbaum definió al proyecto como la semilla de un nuevo ecosistema industrial basado en conocimiento, ciencia e innovación. También aseguró que la electromovilidad abrirá oportunidades laborales para nuevas generaciones de especialistas y permitirá que México participe con mayor peso en la transformación tecnológica que atraviesa el mundo.

"Sí se puede", concluyó la presidenta al felicitar a los jóvenes investigadores, ingenieros y técnicos que dedicaron 18 meses al desarrollo del proyecto.

La apuesta va más allá de fabricar automóviles. El proyecto busca construir una nueva cadena productiva en torno a la electromovilidad, un sector que se ha convertido en una de las principales disputas industriales a nivel global y que hoy concentra inversiones multimillonarias en Asia, Europa y América del Norte.

Colaboración institucional y estrategia nacional de innovación

Roberto Capuano, coordinador del proyecto, adelantó además que después del Mundial será presentado Olinia Cargo, una unidad diseñada para transporte de mercancías en ciudades y comunidades mexicanas, con lo que la iniciativa comenzará a ampliar su oferta hacia el sector logístico.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación destacó que Olinia nació de la colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México y cuatro centros públicos de investigación especializados en ingeniería, cómputo, electroquímica y desarrollo industrial.

La funcionaria sostuvo que la experiencia internacional demuestra que los nuevos sectores industriales no surgen de manera espontánea y requieren coordinación institucional, inversión pública y procesos de transferencia tecnológica. Bajo esa lógica, México estableció alianzas internacionales para acelerar el aprendizaje industrial y fortalecer capacidades nacionales.

Según explicó, el proyecto inicia con alrededor de 50 por ciento de contenido nacional y una ruta definida para elevar esa participación hasta 75 por cienti en los próximos años. El diseño conceptual y la ingeniería central del vehículo fueron desarrollados por equipos mexicanos.

La estrategia también contempla la creación de nuevas especialidades académicas, programas de capacitación técnica y posgrados enfocados en baterías, software, inteligencia artificial, electrónica avanzada, materiales y energías limpias.