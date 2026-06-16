La seguridad de Sheinbaum se mide en tiempo real: así funciona su tablero

La estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum tiene una herramienta que concentra buena parte de las decisiones que toma el gobierno federal cada mañana.

Se trata de un tablero nacional alimentado diariamente con información de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República, diseñado para seguir homicidios y delitos de alto impacto prácticamente en tiempo real.

Durante la conferencia matutina, la presidenta abrió el sistema que revisa todos los días junto con el Gabinete de Seguridad y lo definió como parte de una "obsesión por los datos". La apuesta es simple: convertir la información en el principal insumo para desplegar operativos, orientar investigaciones y ajustar la estrategia contra la violencia.

La fotografía más reciente mostró 31 homicidios registrados en el país durante el día anterior. El promedio de la semana previa fue de 40.5 asesinatos diarios, una diferencia que para las autoridades sirve para detectar cambios inmediatos en los focos de violencia.

Guanajuato, Sinaloa y Chihuahua concentran la violencia

El tablero permite observar el comportamiento delictivo por entidad federativa y detectar dónde se concentran los mayores problemas de seguridad.

De acuerdo con la información presentada por Sheinbaum, Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en homicidios durante junio. Sinaloa aparece en segundo sitio y Chihuahua en tercero.

La plataforma también permite analizar tendencias semanales, mensuales y anuales. Cuando una entidad registra aumentos relevantes, el gabinete revisa las causas y decide si es necesario reforzar la presencia federal.

Culiacán encabeza los municipios prioritarios

El seguimiento baja un escalón más y llega a los municipios considerados prioritarios por el gobierno federal.

En junio, Culiacán ocupa el primer lugar entre las 60 ciudades bajo vigilancia especial. El promedio diario de homicidios alcanza 2.4 casos, aunque durante la semana pasada hubo jornadas con cinco o seis asesinatos en un solo día.

La información no se limita al municipio. El sistema permite identificar colonias específicas donde se concentran homicidios, robo de vehículos y otros delitos de alto impacto.

Ese nivel de detalle se utiliza para definir despliegues de la Guardia Nacional y para evaluar el desempeño de autoridades estatales y municipales.

La siguiente apuesta: inteligencia artificial

La plataforma también refleja uno de los cambios impulsados por la administración de Sheinbaum: la transición de reportes manuales a sistemas digitales de seguimiento.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que las fiscalías dejaron atrás el envío de información mediante hojas de cálculo y ahora cargan los datos en una plataforma que permite detectar inconsistencias y fortalecer la supervisión.

El sistema incorpora información sobre homicidios, extorsión, tentativa de homicidio, tentativa de feminicidio y otros delitos de alto impacto. Además, ofrece registros con mayor nivel de detalle sobre víctimas y modalidades delictivas.

La siguiente etapa contempla la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para identificar patrones, procesar grandes volúmenes de información y fortalecer la capacidad de análisis del gobierno federal.

Más que una base estadística, el tablero busca convertirse en un centro de mando. Ahí convergen los reportes de fiscalías, la inteligencia de las fuerzas de seguridad y el seguimiento territorial que utiliza el gobierno para medir, día a día, el pulso de la violencia en México.