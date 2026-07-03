Sheinbaum promete 4 mil mdp al Plan de Justicia Purépecha

El Plan de Justicia del Pueblo Purépecha recibirá una inversión cercana a 4 mil millones de pesos para obras y programas definidos por las propias comunidades, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum durante una visita a Cherán, donde también comprometió acciones para fortalecer los servicios de salud, la seguridad comunitaria y la educación superior.

Inversión y proyectos para el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha

La mandataria sostuvo que los recursos financiarán proyectos de salud, educación, caminos, seguridad e infraestructura priorizados en asambleas comunitarias. Explicó que el objetivo es atender una deuda histórica con los pueblos originarios mediante decisiones tomadas por las propias comunidades.

Entre los compromisos para Cherán, anunció el fortalecimiento del hospital local, la incorporación de servicios de hemodiálisis, el impulso a las carreras de Medicina y Enfermería, la rehabilitación del deportivo de la comunidad y apoyos para empresas comunitarias.

Compromisos en salud, seguridad y educación para Cherán

En materia de seguridad, informó que recibirá en la Ciudad de México a una comisión del Consejo Mayor de Cherán para revisar las necesidades de la comunidad. También respaldó el fortalecimiento de las formas tradicionales de seguridad y la instalación de un Centro de Comando y Control (C2) con cámaras de vigilancia.

Sheinbaum aseguró que responderá por escrito cada una de las solicitudes presentadas por las autoridades tradicionales, con el propósito de precisar cuáles podrán atenderse, en qué plazos y con qué recursos. Señaló que su gobierno prefiere establecer compromisos viables antes que ofrecer promesas imposibles de cumplir.

Durante su intervención defendió el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), mecanismo que entrega recursos de manera directa a las comunidades. Indicó que este año contará con 13 mil 500 millones de pesos y planteó elevar ese esquema a rango constitucional para garantizar su permanencia.

La presidenta afirmó que el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público representa uno de los cambios más importantes impulsados por la Cuarta Transformación. Sostuvo que esa reforma constitucional reconoce la autonomía de las comunidades, así como sus derechos sobre la tierra, el agua y sus formas de organización.

En el plano político, criticó los gobiernos del periodo neoliberal, a los que responsabilizó de concentrar la riqueza y gobernar para una minoría. Afirmó que su administración mantiene como eje el llamado humanismo mexicano, cuyo fundamento, dijo, descansa en los pueblos originarios y su organización comunitaria.

Plan de Justicia para el Pueblo P'urhépecha. Cherán, Michoacán. pic.twitter.com/bEHHID88Af — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 4, 2026

Reconocimiento y respaldo a los pueblos indígenas y migrantes mexicanos

También recordó la reciente visita del rey de España a México y afirmó que reiteró la importancia de reconocer los abusos cometidos durante la Conquista y el papel histórico de las civilizaciones originarias en la construcción del país.

Al cerrar su mensaje envió un reconocimiento a los mexicanos que viven en Estados Unidos, a quienes calificó como "héroes y heroínas de la patria". Afirmó que su gobierno continuará respaldándolos porque contribuyen al desarrollo de México y de la economía estadounidense.